عريضة لعشرات الإعلاميين تضامنا مع صحفي الشروق بلقاسم حوام

وقّع إعلاميون جزائريون عريضة يعبّرون فيها عن رفضهم لإيداع صحفي جريدة الشروق اليومي بلقاسم حوام الحبس الموقت، بسبب مقال صحفي.

واعتبر الإعلاميون الموقّعون على العريضة أن حبس الصحفي حوام، يتنافى مع الدستور ومع قوانين الجمهورية التي تكفل حرية التعبير والحق في ممارسة الصحافة.

وتوجّهت العريضة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته القاضي الأول في البلاد، بنداء لإطلاق سراح الصحفي.

وجاء في نصّ العريضة أنّ “حبس صحفي بسبب مقال خبري، يشوّش على صورة الجزائر في الخارج. خاصة في ظل الظروف الرّاهنة، وما تفرضه من تحديات على بلادنا التي تتهيأ لاحتضان القمة العربية”.

وأضافت:”إنّ الزّميل بلقاسم حوام لم يقم إلّا بواجبه في تنوير الرّأي العام، وتنبيه السّلطات إلى ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية المنتوج الوطني. وذلك لأجل هدف أسمى هو الحفاظ على سمعة الصّادرات الجزائرية خارج المحروقات”.

كما دعا الموقّعون في ختام العريضة إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الصحفي بلقاسم حوام، بدار الصّحافة عبد القادر سفير في القبة، يوم الأربعاء 14 سبتمبر، عند الساعة 11:00 صباحا.

قائمة الموقعين:

منير ركاب / صحفي (الجزائر) رشيد ولد بوسيافة/ صحفي (الجزائر) عبد الحميد عثماني/ صحفي (الجزائر) نوارة باشوش/ صحفية. (الجزائر) كريمة خلاص/ صحفية (الجزائر) عثمان لحياني/ صحفي (الجزائر) زهية منصر/ صحفية (الجزائر) أسماء بهلولي/ صحفية (الجزائر) أحمد عليوة/ صحفي (الجزائر) عبد السلام سكية/ صحفي (الجزائر) نادية سليماني/ صحفية (الجزائر) حورية بلوشراني/ صحفية (الجزائر) حسان حويشة/ صحفي (الجزائر) فؤاد عبد العزيز/ صحفي (الجزائر) جعفر سعادة/ مصور صحفي (الجزائر) إيمان كيموش/ صحفية (الجزائر) نشيدة قوادري/ صحفية (الجزائر) وهيبة سليماني/ صحفية. (الجزائر) نسيم لكحل/ صحفي(الجزائر) ابراهيم فخار/ صحفي سليم قحاف/ منسق تحرير محمد مسلم/ صحفي. محمد بلعاليا/ صحفي زهية رافع/ صحفية فريدة حمدي/ صحفية. عبد الناصر بن عيسى/ صحفي عبد الهادي عقون/ تقني في الإخراج عصام بن منية/ صحافي طارق مامن/ صحفي طاهر حليسي/ صحفي عبد الرحمان محامدية/ مراسل صحفي نسيم عليوة/ مراسل صحفي بلقاسم دريد/ مراسل صحفي صالح بوشليق/ مراسل صحفي زبيدة بودماغ/ مراسل صحفي سعاد كحيلي/ مراسلة صحفية نادية طلحي/ صحفية بلقاسم دريد / مراسل صحفي صالح بوشليق / مراسل صحفي سعاد كحيلي / مراسلة صحفية زبيدة بودماغ / مراسلة صحفية عبد الرحمان محامدية / مراسل صحفي توفيق عمارة/ صحفي لعمارة طاكبو/ صحفي سمير حمزة/ صحفي ياسين معلومي / صحفي عزيز طواهر/ رئيس تحرير جميلة بلقاسم/صحفية عمار شريتي/صحفي علي بوخلف/ صحفي دريس سليم/ صحفي عدلان مدي/ صحفي نور الدين ختال/ صحفي كريم عيمر/ صحفي بلحيمر نبيل/ صحفي محمد الفاتح خوخي/ صحفي حكيم عزي/ صحفي إلهام بوثلجي/ صحفية معمر قاني/ صحفي نذير توميات/ صحفي عبد الملك محمد أمين/ صحفي سمير خروبي/ صحفي حسان واعلي/ صحفي زياد ناصر/ صحفي شريف داودي/ صحفي أحسن حراش/ صحفي فاطمة عكوش/ صحفية عبد الرحيم براهمي/ صحفي أحمد قرطي/ مراسل صحفي توفيق بن يحي/ مراسل صحفي م. المهداوي/ مراسل صحفي بوجمعة بوقشور/ صحفي عائشة بن سونة/ صحفية نسيمة أوهاب/ صحفية الطيب بوداود/ صحفي رانية مختاري/ صحفية فروجة معاكني/ صحفية نورين عمارة/ صحفي بن ايعيش الشيخ/ صحفي خيرة غانو/ صحفية سيد أحمد فلاحي/ صحفي الشريف داودي/ صحفي أحمد أوكيلي/ صحفي عبد المالك محمد الأمين/ صحفي سمير خروبي/ صحفي بديع بكيني/ صحفي يوسف رزاق سالم/ صحفي برحمون طواهرية/ صحفي بوجمعة ملاخ/ صحفي علي بن جدو خليف/ صحفي شطيطح طارق/ مركب صفحات نجية معطي/ عون إشهار ياسين بوجمعة/ صحفي بومدول زواوية/ صحفية قورين محمد/ صحفي جزار ابراهيم صحفي قادة مزيلة/ صحفي عثمان ابراهيم/ صحفي نورالدين مازري/ صحفي لخضر رزاوي/ صحفي اسماعيل بوفليح/ صحافي دليلة بلخير/ صحفية إيمان عيلان/ صحفية رياض رمضان بن ودان/ صحفي قادة بن عمار/ صحفي طاهر فطاني/ صحفي أحمد خليفي/ صحفي حمزة بكاي/ صحفي أمال عماري/ صحفية رفيق وحيد/ صحفي رشيد بلعمري/ صحفي مصباح غديري/ مدير نشر رياض هويلي/ صحفي عبد الرزاق بوالقمح/ صحفي أحمد خليفي/ صحفي عبد القادر بوشريف/ صحفي خير الدين بن زعرور/ صحفي فاتح بولعشب/ منسق تحرير سعيد باتول/ صحفي عاطف قدادرة/ صحفي جمال فنينش/ صحفي محمد إيوانوغان/صحفي رشيد بوزقارة/ مراسل صحفي أيوب أمزيان/ صحفي رؤوف حرز الله/ صحفي علي بن جدو خليف/ صحفي عادل مواز/ مراسل صحفي عبد الكريم فضيل/ مخرج صحفي محمد كانون/ صحفي عبد الحق الصغير/ صحفي منسق أحمد كسراوي/ صحفي أحمد جيلالي/ صحفي جمال الدين بن خالدي/ صحفي فيصل مدية/ صحفي محمد شارفي/ صحفي حمزة عقون/ صحفي جمال بوالديس/ صحفي شيماء بن جامع/ صحفية عبد المالك سنيقري/ صحفي فريد حريكان/ صحفي مهدي فراح/ صحفي رقمي عبد القادر بن مسعود/ صحفي هناء تواتي/ صحفية هشام زروقي/ صحفي مهدي آيت قاسي/ صحفي أحمد حجاب/ صحفي يوسف زغبة/ صحفي مهدي مخلوفي/ صحفي عمر ميلايني/ صحفي شريفة عابد/ صحفية غزالي جمال/ مراسل صحفي توفيق ضيف الله الأمير/ صحفي خلاف بن حدة/ صحفي علي جري/ صحفي عقيلة قاسمي/ صحفية آسيا شلابي/ صحفية سليم بوستة/ صحفي مريم غراز/ صحفية أمير الدين إيخلف/ صحفي صلاح الدين بورڨعة/ مراسل صحفي راضية حجاب/صحفية زيدوني منيرة/ صحفية ابتسام طوبالي/صحفية كاري امال/صحفية نائلة بن رحال/ صحفية حمزة زيتوني/ صحفي أمين شاوش/ صحفي سمير منصوري/ صحفي عبد الحفيظ بوزيدي/ مراسل صحفي اسكندر بوقادوم / موزع سمير مخربش/ صحفي أحمد زقاري/ صحفي بلقاسم عجاج/ صحفي آمال لكال/ صحفية مروان مبارك/ صحفي كاري امال/صحفية رشال حمدي/ صحفية سهام حواس/ صحفية نادية شريف/ صحفية عليواش خديجة/ صحفية يزيد وهيب/ صحفي مصطفى ياسر/ صحفي لقمان قويدري/ صحفي صارة بومعزة/ صحفية سليمان مهيرة صحفي عدلان بولحية/ صحفي علاء الدين بونجار/ صحفي رضا شنوف/ صحفي حمزة دباح/ صحفي نذير مشري/ صحفي سامي قاسمي/ صحفي يزيد مواقي بناني/ صحفي مجيد بوطمين/ صحفي محمد زاوي/ صحفي رضا فلوس برحمة/ صحفي نوال قاضي/ صحفية عبد القادر عراضة/ صحفي صلاح الدين مقراني/ صحفي مصطفى سوكحال/ صحفي اسماعيل طلاي/ صحفي هشام موفق/ صحفي رزيقة قويدر رابح/ صحفية سليمة لبال/ صحفية حمزة عتبي/ صحفي حسين بوصالح/ صحفي عبد الرزاق قيرة/ صحفي يوسف بوفيجلين/ صحفي طارق حموش/ صحفي حياة بن بتقة/ صحفية وسيلة بن بشي/ صحفية عبد القادر خربوش/ صحفي فريد بلوناس/ صحفي محمد زاوي/ صحفي مريم والي/ صحفية محمد أنور شنعة/ صحفي عبد الغني داداش/ صحفي هاجر بيوض/ صحفي إيمان عويمر/ صحفية سليمان عبدوش/ صحفي صورية شعلال/ صحفية كريم كالي/ صحفي محمد ياسين بن لمنور/ صخفي

بيان لمجمع الشروق حول حبس الصحفي بلقاسم حوام

9 سبتمبر 2022: تلقّى مجمع “الشروق” للإعلام، بصدمة كبيرة، إيداع صحفيّه بالقسم الوطني للجريدة، الزميل بلقاسم حوام، الحبس المؤقت، وهذا على إثر استدعائه يوم الخميس 08 / 09 / 2022 من قبل الشرطة القضائية لأمن حسين داي، بالعاصمة، ثم قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، في سياق تحقيق من النيابة العامة، على خلفية محتوى موضوع نُشر باسمه يوم الأربعاء 07 /09/ 2022 تناول مخرجات اجتماع قطاعي مشترك بخصوص ملفّ طرحه مصدرون جزائريون حول قضية تصدير التمور.

وإذ تؤكد “الشّروق” ثقتها الكاملة في العدالة الجزائرية، لإنصاف الصحفي بلقاسم حوام، فقد كلفت هيئة محامين للمرافعة عن الزميل وإخراجه في أقرب وقت ممكن من الحبس، لأنه لم يقم سوى بتحرير مقال في سياق واضح جدا، وهو تنوير السلطات العمومية بمشكلة ميدانية، على لسان المتعاملين أنفسهم، ودفاعًا عن سمعة المنتوج الوطني وحماية الصادرات الجزائرية، وتأهيلها لخوض غمار المنافسة في الأسواق الدولية، بعيدًا عن أيّ تأويلات تعسفيّة لا صلة لها بمقاصد واتجاه الموضوع.

المدير العام