“عريف” يُعاني صحّيا وينتظر التفاتة السلطات الرياضية

بلماضي زاره ورمّم معنوياته

زار الناخب الوطني جمال بلماضي اللاعب المُعتزل رضوان عريف، الذي يُعاني متاعب صحّية منذ مدّة طويلة.

جاء ذلك على هامش حضور بلماضي وقائع المباراة الودّية للمنتخب الوطني المحلي أمام ليبيريا، بِوهران سهرة الخميس.

وأبدى بلماضي تعاطفه مع عريف، ورمّم معنوياته، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يُشفيه.

من جهته، استحسن عريف هذا الزيارة، وشكر الناخب الوطني على مؤازرته في هذا الظّرف الأليم.

وتأمل أسرة رضوان عريف أن تلتفت السلطات الرياضية إلى ابنها، من أجل التكفّل بِعلاجه، في ظلّ ارتفاع فاتورة التكاليف.

وسبق للاعب رضوان عريف أن تقمّص ألوان عدّة أندية جزائرية، أبرزها المولودية والجمعية الوهرانيتَين ووداد تلمسان واتحاد سيدي بلعباس. وقد تألّق في سماء البطولة الوطنية في فترتَي الثمانيات والتسعينيات.

وساهم رضوان عريف في بلوغ مولودية وهران نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة عام 1989 (رابطة أبطال إفريقيا حاليا)، رفقة الأخضر بلومي وبشير مشري وعلي بن حليمة وسي الطاهر سريف الوزاني وكريم ماروك ومراد مزيان وسبّاح بن يعقوب وبودخيل بن يوسف وغيرهم، والمدرب الرّاحل عمّار رواي.