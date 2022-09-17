عزف ثنائي للسنافر وسوسطارة

مشوار بِلا خطأ لِاتحاد العاصمة.

حصد فريق شباب قسنطينة واتحاد العاصمة مساء السبت رابع انتصار لهما، بعد مرور أربع جولات من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز شباب قسنطينة خارج القواعد على نادي البارادو، مثلما انتصر اتحاد العاصمة بعيدا عن الدّيار على هلال شلغوم العيد. وهو ما أهّل فريقَي السنافر وسوسطارة لِتصدّر لائحة الترتيب.

وانتهت مباراة مولودية وهران والضيف فريق جمعية الشلف بِلا غالب ولا مغلوب.

ويبقى مهاجم شباب بلوزداد كريم عريبي يتصدّر لائحة الهدّافين، بِرصيد أربعة توقيعات. ويتموقع ثانيا بن عامر ملال لاعب الخطّ الأمامي لِشبيبة الساورة، بِمجموع 3 أهداف.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ن.البارادو 0 – ش.قسنطينة 1

ه.شلغوم العيد 1 – ا.العاصمة 3

م.وهران 0 – ج.الشلف 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.قسنطينة 12ن

2- ا.العاصمة 12ن

3- ش.بلوزداد 9ن (ناقص مباراة)

4- و.سطيف 7ن (ناقص مباراة)

5- ش.الساورة 7ن

6- م.البيض 6ن

7- ا.بسكرة 6ن

8- ج.الشلف 6ن

9- م.الجزائر 5ن

10- أ.الأربعاء 4ن

11- ن.البارادو 4ن

12- م.وهران 2ن

13- ن.مقرة 1ن

14- ه.شلغوم العيد 1ن

15- ش.القبائل 0ن (ناقص مباراة)

16- ا.خنشلة 0ن (ناقص مباراة)