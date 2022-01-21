عزف ثنائي لِبلوزداد والساورة

يُواصل رائد بطولة القسم الوطني الأوّل لكرة القدم شباب بلوزداد ووصيفه فريق شبيبة الساورة، تقديم العروض الإيجابية.

ولُعبت بعد ظهيرة الجمعة كلّ مقابلات الجولة الـ 14، من عمر بطولة حظيرة النخبة.

وفاز شباب بلوزداد وشبيبة الساورة بِنتيجة ثقيلة وبِالحصّة ذاتها، الأوّل بِميدانه والأخير بعيدا عن الدّيار.

وبِالمقابل، استمرّ أولمبي المدية في قضم الخبز الأسود، وخسر بِملعبه أمام شبيبة الساورة، في سابع هزيمة له على التوالي.

وفي أسفل لائحة الترتيب، ساءت أيضا أحوال وداد تلمسان وخسر داخل القواعد، بعد 13 مباراة لم يتذوّق فيها حلاوة الفوز، عكس منافسه فريق شبيبة القبائل الذي لعب ثامن مباراة لها على التوالي بِلا هزيمة.

وتألّق اللاعب بلعيد حميدي مهاجم شبيبة الساورة بِتسجيله هدفَين، لِيرفع غلّته إلى 7 أهداف، مُلتحقا بِزميله أحمد النذير بن بوعلي من نادي البارادو الذي يحوز الرصيد ذاته، مُتموقعَين في المركز الثاني، خلف المتصدّر هشام مختار من اتحاد بسكرة بِمجموع 8 أهداف.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.بلوزداد 3 – م.وهران 0

أ.المدية 0 – ش.الساورة 3

و.سطيف 3 – أ.الأربعاء 1

م.الجزائر 1 – ه.شلغوم العيد 0

ش.قسنطينة 1 – ا.العاصمة 1

ن.البارادو 1 – ا.بسكرة 0

و.تلمسان 0 – ش.القبائل 1

س.غليزان 2 – ن.حسين داي 1

ن.مقرة 2 – ج.الشلف 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو الآتي:

1- ش.بلوزداد 30ن

2- ش.الساورة 27ن

3- م.الجزائر 27ن

4- و.سطيف 26ن

5- ش.القبائل 24ن (ناقص مقابلة)

6- ش.قسنطينة 24ن (ناقص مقابلة)

7- ن.البارادو 24ن (ناقص مقابلتَين)

8- ا.بسكرة 22ن

9- ا.العاصمة 20ن (ناقص مقابلة)

10- ن.حسين داي 14ن

11- أ.المدية 14ن

12- أ.الأربعاء 14ن

13- س.غليزان 13ن (ناقص مقابلة)

14- ن.مقرة 13ن

15- ه.شلغوم العيد 12ن

16- م.وهران 12ن

17- ج.الشلف 11ن

18- و.تلمسان 6ن