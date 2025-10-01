-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أسطول الصمود العالمي يتقدّم نحو شواطئ غزة (مباشر)
رياضة

عزف ثنائي لِتوغاي وبلايلي

علي بهلولي
  • 145
  • 0
عزف ثنائي لِتوغاي وبلايلي

يُواصل اللاعبان الدوليان الجزائريان محمد الأمين توغاي ويوسف بلايلي، تقديم العروض الإيجابية مع فريقهما الترجي التونسي.

وفاز نادي الترجي بِثلاثية نظيفة خارج القواعد على فريق مستقبل المرسى، في مباراة بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة التونسية، أُقيمت فعّالياتها بعد ظهيرة الأربعاء.

وسجّل المدافع توغاي الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 45+2، وصنع متوسط الميدان الهجومي بلايلي الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 67.

وأمسى توغاي يملك رصيد هدفَين في البطولة التونسية نسخة 2025-2026، بينما ارتفعت حصيلة بلايلي إلى 6 تمريرات حاسمة في هذه المسابقة، فضلا عن هدف أمضاه مؤخّرا.

ودخل مواطنهما وزميلهما في الترجي المهاجم كسيلة بوعالية إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 73.

وقفز الترجي إلى المركز الثاني بِرصيد 17 نقطة، متخلّفا عن الرائد الملعب التونسي بِفارق نقطة واحدة. ويحوز مستقبل المرسى 7 نقاط في الرتبة الـ 12.

مقالات ذات صلة
آخر نتائج البطولة الوطنية

آخر نتائج البطولة الوطنية

رئيس الريال يُدعّم الكيان الصّهيوني

رئيس الريال يُدعّم الكيان الصّهيوني

“جيل زد 212” تتحدّى “المخزن”.. تُنظّم احتجاجات عارمة وتنتقد تنظيم “الكان”

“جيل زد 212” تتحدّى “المخزن”.. تُنظّم احتجاجات عارمة وتنتقد تنظيم “الكان”

الكشف عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العرب 2025

الكشف عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العرب 2025

نحو تجنّب منصف بقرار المشاركة في مباراة ضد فريق إسرائيلي هذا الخميس

نحو تجنّب منصف بقرار المشاركة في مباراة ضد فريق إسرائيلي هذا الخميس

“إذا حافظت الشبيبة على الاستقرار والانضباط… يمكن استعادة المجد القاري”

“إذا حافظت الشبيبة على الاستقرار والانضباط… يمكن استعادة المجد القاري”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد