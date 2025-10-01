عزف ثنائي لِتوغاي وبلايلي

يُواصل اللاعبان الدوليان الجزائريان محمد الأمين توغاي ويوسف بلايلي، تقديم العروض الإيجابية مع فريقهما الترجي التونسي.

وفاز نادي الترجي بِثلاثية نظيفة خارج القواعد على فريق مستقبل المرسى، في مباراة بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة التونسية، أُقيمت فعّالياتها بعد ظهيرة الأربعاء.

وسجّل المدافع توغاي الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 45+2، وصنع متوسط الميدان الهجومي بلايلي الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 67.

وأمسى توغاي يملك رصيد هدفَين في البطولة التونسية نسخة 2025-2026، بينما ارتفعت حصيلة بلايلي إلى 6 تمريرات حاسمة في هذه المسابقة، فضلا عن هدف أمضاه مؤخّرا.

ودخل مواطنهما وزميلهما في الترجي المهاجم كسيلة بوعالية إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 73.

وقفز الترجي إلى المركز الثاني بِرصيد 17 نقطة، متخلّفا عن الرائد الملعب التونسي بِفارق نقطة واحدة. ويحوز مستقبل المرسى 7 نقاط في الرتبة الـ 12.