عزف ثنائي لِسطيف والساورة وفوز “تاريخي” للبرج

مسعودي يقصف بِالثقيل

استمرّ رائد بطولة القسم الوطني الأوّل وفاق سطيف ومطارده فريق شبيبة الساورة مساء السبت، في العزف الثنائي. بينما سجّل أهلي البرج فوزا “تاريخيا”.

وضرب وفاق سطيف بِقوّة، وفاز على الضيف اتحاد سيدي بلعباس بِنتيجة ساحقة (8-0). كما تغلّب فريق شبيبة الساورة أيضا بِنتيجة ثقيلة (5-1)، على الزّائر نادي سريع غليزان. لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الوطنية للقسم الأوّل.

ووقّع “النسر الأسود” أكبر نتيجة وأثقل فوز في بطولة الموسم الحالي، بعد أن كان “الرّقم القياسي” بِحوزة مولودية وهران التي فازت (6-0) على الزّائر اتحاد بسكرة، في الجولة الـ 13 بِتاريخ الـ 12 من فيفري الماضي. وشبيبة الساورة التي انتصرت بِالحصيلة ذاتها على المضيف جمعية الشلف، في الجولة الـ 14 بِتاريخ الـ 20 من فيفري المُنصرم.

وفاز أهلي البرج بِهدف لِصفر على الضيف فريق شبيبة سكيكدة، وسجّل أوّل انتصار له في مباراة رسمية منذ سنة وشهرَين ونصف الشهر من الزّمن!

وكان انتصار أهلي البرج على الضيف فريق مولودية الجزائر بثلاثية نظيفة، لِحساب منافسة البطولة الوطنية، في الـ 5 من مارس 2020، آخر فوز لـ “الجراد الأصفر”.

وبعد مواجهة “العميد”، خاض أهلي البرج مباراة في البطولة الوطنية وخسرها أمام المضيف شبيبة الساورة (0-1)، ثم أوقفت “الفاف” المنافسةَ وأنهت الموسم قبل الآوان، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”. وفي الموسم الحالي وقبل مواجهة سكيكدة، لعب فريق الأصفر والأسود 21 مباراة في البطولة ولقاءً واحدًا في كأس الربطة، دون أن يتذوّق حلاوة الفوز.

وسطع نجم اللاعب بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة، بعد أن أمضى أربعة أهداف في مرمى سريع غليزان.

ورفع مسعودي غلّته إلى 17 هدفا، مُعزّزا صدارته للائحة هدّافي البطولة الوطنية، حيث يتقدّم عن المطارد محمد الأمين عمورة مهاجم وفاق سطيف بِفارق 6 أهداف. مع الإشارة إلى أن عمورة هزّ شباك اتحاد سيدي بلعباس مرّتَين.

وشهدت هذه الجولة حالتَي طرد للاعبَين خرجا بِالبطاقة الحمراء، ينتميان إلى أهلي البرج وشبيبة سكيكدة.

وتأجّلت مقابلتا شباب بلوزداد مع الضيف فريق شبيبة القبائل ومولودية الجزائر مع الزائر نادي البارادو، إلى تاريخ لاحق. بِسبب انشغال بلوزداد والمولودية و”الكناري” بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وجاءت نتائج المقابلات بِملاعب الفرق المذكورة أوّلا كالتالي:

و.سطيف 8 – ا.سيدي بلعباس 0

ش.الساورة 5 – س.غليزان 1

م.وهران 0 – أ.المدية 0

ا.العاصمة 1 – و.تلمسان 0

أ.عين مليلة 1 – ن.حسين داي 0

ج.الشلف 1 – ش.قسنطينة 1

ا.بسكرة 1 – ن.مقرة 0

أ.البرج 1 – ش.سكيكدة 0

وتشكّل جدول الترتيب على النحو التالي:

1- و.سطيف 46ن

2- ش.الساورة 42ن

3- م.وهران 40ن

4- ا.العاصمة 38ن

5- ش.بلوزداد 36ن (ناقص مقابلتَين)

6- ش.القبائل 35ن (ناقص مقابلة)

7- م.الجزائر 34ن (ناقص مقابلتَين)

8- أ.عين مليلة 34ن

9- ن.البارادو 33ن (ناقص مقابلة)

10- أ.المدية 33ن (ناقص مقابلة)

11- ش.قسنطينة 32ن

12- الشلف 24ن

13- ا.بسكرة 23ن

14- ن.مقرة 22ن

15- و.تلمسان 21ن

16- س.غليزان 21ن

17- ن.حسين داي 20ن

18- ا.سيدي بلعباس 16ن

19- ش.سكيكدة 14ن (ناقص مقابلة)

20- أ.البرج 10ن