عزل إلهان عمر بسبب انتقادها إسرائيل يثير الجدل في أمريكا

أثار الحديث عن عزل نائبة الحزب الديمقراطي إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية، بعد أيام من استبعادها من لجنة الشؤون الأفريقية، جدلا واسعا في أمريكا.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الجمهوريون في مجلس النواب مستعدون للتصويت على مشروع قانون لاستبعاد إلهان عمر.

وكان رئيس مجلس النواب قد أكد أول أمس الثلاثاء في تصريح لشبكة “سي إن إن” (CNN) تأمين النسبة الكافية من الأصوات لعزلها.

وذلك بسبب انتقاداتها السابقة لإسرائيل، والتي اعتبرت معادية للسامية.

وكانت لجنة القواعد في مجلس النواب قد صادقت على قاعدة تحديد معايير المناقشة قبل التصويت المتوقع مساء الأربعاء على إبعاد النائبة.

ولا يعرف بعد ما إذا قرر قادة الحزب الديمقراطي إبقاء اسم النائبة إلهان عمر ضمن لائحة أعضاء حزبهم، الذين سيشغلون مقاعد في لجنة الشؤون الخارجية.

ويوم الجمعة الماضي، استبعدت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلهان عُمر من لجنة الشؤون الأفريقية داخل الكونغرس.

وقالت النائبة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أنَّه “بصفتك المولود الأفريقي الوحيد، فإن عدم التواجد في اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا، ليس مجرد إلغاء لصوت فريد، بل هو القضاء على جميع الأصوات التي لم تُسمع من قبل”.

وتعد لجنة الشؤون الأفريقية بالكونغرس فرعا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التي تتمتع بسلطة قضائية في المسائل الدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي.

بما في ذلك المساعدات الخارجية، وسلطات الحرب، وإنفاذ العقوبات الدولية.

ومنذ أن فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب في نوفمبر الماضي، وعد زعيم الأغلبية كيفن مكارثي ببذل جهوده لإقصائها.

وقال في تصريحات صحفية “أتذكر ما قالته عن إسرائيل، لقد وعدت العام الماضي بأنها لن تكون في الشؤون الخارجية بعد الآن. أنا أفي بهذا الوعد”.

ووصفت النائبة الأمريكية المسلمة استبعادها بأنه “تمييز وعنصرية وكراهية لأصحاب الأصول الأجنبية”.

وإلهان عمر سياسية أميركية من أصل صومالي، تنتمي للحزب الديمقراطي.

فازت بعضوية مجلس نواب ولاية مينيسوتا في نوفمبر 2016، لتصبح أول مسلمة محجبة في مجلس تشريعي بالولايات المتحدة.

عزل إلهان عمر جهل

في ذات السياق نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا لبيتر بينارت اتهم فيه الداعين لعزل النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، بالجهل.

ولفت إلى أنهم يركزون على ما يرونه تعصبها ضد اليهود، لكنهم لا يعرفون ما قامت به من جهود في لجنة الشؤون الخارجية.

وأضاف أنه “عندما تثير إلهان عمر أسئلة، فإن على زملائها الاستماع لها”.

وقال إن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس على حافة ارتكاب أكبر الأخطاء بعزل الشخص الوحيد الذي يصف السياسة الخارجية الأمريكية التي تمارس في بقية العالم.

ومن يقفون وراء عزل عمر يزعمون أنها متعصبة ضد اليهود.

ويرد حلفاؤها في الحزب الديمقراطي بأن المتعصبين الحقيقيين هم من يحاولون الإطاحة بالشخص المسلم الأسود في اللجنة.

وتابع: “لكن لا أحد من الطرفين يتحدث عن ما قامت به إلهان عمر في اللجنة، التي سيتم عزلها منها قريبا، وهذا أمر سيئ أيضا، لأن ما فعلته عمر كان خارج التصور”.

ووفقًا لزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس، سيتم تقديم قرار استبعاد النائبة بعد الموافقة على قرار آخر لتحديد الخطوط العريضة التي تختارها لجنة كل حزب.

الديموقراطيون يرون عزلها نفاقا

وتأتي الدعوات لإقالة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في نفس الوقت الذي تم فيه تكليف الجمهوريين مارجوري تايلور جرين وبول جوسار من ولاية أريزونا بعد عزلهما من اللجان على مدار العامين الماضيين بسبب وجهات نظرهما المثيرة للجدل وأنشطتهما عبر الإنترنت.

ويصف الديموقراطيون قرار عزل إلهان عمر بالنفاق حيث تم تعيين الجمهوري جورج سانتوس في لجنتين على الرغم من تورطه في فضائح حول الكذب حول العديد من جوانب سيرته الذاتية وحياته المهنية.

وقال سانتوس، الذي قاوم دعوات الاستقالة من عدة أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس النواب، يوم الثلاثاء إنه سيوقف مهام لجنته “حتى يتمكن من توضيح كل شيء”.