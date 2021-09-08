عزيز أخنوش.. رجل ملك المغرب لإزاحة الإسلاميين رغم خدماتهم

لخصت صحيفة “التايمز” مشهد الانتخابات المغربية في كونه محطة عزيز أخنوش الملياردير ووزير الفلاحة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للاحرار، صديق الملك من أجل إزاحة إسلاميي حزب العدالة والتنمية، من صدارة المشهد السياسي وقيادة الحكومة رغم أن صلاحياتها كانت شكلية.

وكتبت الصحيفة مقالا عنوان: عزيز أخنوش.. رجل الملك الذي يهدف إلى طرد الإسلاميين في المغرب، وأضافت له تعليقا يقول: يصر هذا السياسي الملياردير على أن هناك مطلبًا للتغيير، لكن مشككين يعتقدون أنه لا يهم أي حزب سياسي سيصل السلطة إذا كان الملك لا يزال هو صاحب القرار.

وجاء في التقرير أن المؤيدين للملياردير السياسي أخنوش، خرجوا في بلدة فقيرة قرب أغادير الساحلية للترحيب به في حملته الانتخابية بالأغاني وقرع الطبول والزغاريد.

ويقولون إن الوقت قد حان لأن يصبح صديق الملك رئيسا للوزراء، وأن حزبه سيفوز في الانتخابات العامة يوم الأربعاء. وعندها “سيرشّ” بسخاء عليهم الهدايا ويبني المدارس والمستشفيات في منطقتهم الفقيرة، ويوفر لهم الوظائف، بل ويعطيهم المال لشراء الأحذية التي هم في أمس الحاجة إليها.

ونقلت الصحيفة عن أخنوش قوله إن هناك فرصة للتغيير في المغرب، وأن الناخبين سيصوتون ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ الربيع العربي، منهيا عقدا من حكم الإسلاميين الذين يقول أنصاره إنهم لم يفوا بوعودهم بتحقيق الازدهار وفشلوا في ذلك.

ويقول كامل بادي، الذي يملك محلا صغيرا لبيع ملابس التزلج على البحر وقضى 23 عاما كمدرب على التزلج في كورنويل للصحيفة: “لم نعد نحتمل ويجب أن نخرجهم من الحكم فهم لم يفعلوا شيئا لنا” مشيرا إلى مرشحه المفضل بالقول: “لدى هذا الرجل أخنوش المهارات ونحن لسنا بحاجة إلى حزب بأيديولوجية بل مهنيين”.

ووفق الصحيفة، يعتقد النقاد أن تغير الحزب الحاكم لن يغير بالضرورة الأوضاع. ويشيرون إلى أنه مهما كانت نتائج الانتخابات، فسيظل الملك السلطة السياسية والأمنية والعسكرية والدينية العليا.

ويقوم الملك حسب التقرير، بتعيين مسؤولين في الدفاع ووزارة الداخلية ووزراء الخارجية وحكام الولايات. بل ويذهب البعض للقول إلى أن هزيمة الإسلاميين تعتبر ردة عن الإصلاحات التي قام به الملك في أعقاب الربيع العربي والتي منح فيها مزيدا من السلطات للبرلمان المنتخب والحكومة.

هنا يتساءل الكاتب: “هل هناك رغبة بالتغيير أو زيادة في الإحباط من غياب الإصلاح السياسي؟”. والجواب ممن هم في السلطة واضح مثل السحابة التي اجتاحت الأطلنطي حيث كان أخنوش يقوم بحملته الانتخابية ومرّ بالبلدات التي تحيط بها التلال القاحلة وتظهر عليها بين الفينة والأخرى أشجار الأركان.

ويرى الكاتب أن الكثير من المغاربة يعرفون محدودية صوتهم ولكن “عليك أن تفهم أننا لا نصوت هناك للأيديولوجيات السياسية ولكن للرجال الأثرياء الأقوياء الذين قد يعطوننا شيئا” كما يقول شاب. ولكن الصيادين الكبار شعروا بالدهشة من موكب رجل الأعمال وقالوا “لا يهم” ولن يكون هناك أي فرق لمن سنصوت.

وقالت الصحيفة إن أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، هو مفضل لدى الملك. وبنى سمعته كرئيس لوزراء الزراعة على مدى 15 عاما، وأكد للصحيفة أن حكومته ستكون مختلفة عن حكومة الإسلاميين.

وتضيف الصحيفة، أنه ومنذ انتخابه رئيسا للحزب قبل خمسة أعوام، قضى أخنوش الوقت في إعادة بناء الحزب وتوسيع تأثيره في البلاد. وكان هذا وراء التوتر بينه والإسلاميين والأحزاب الأخرى التي اتهمته بإدارة بتمويل حملته الانتخابية بطريقة غير قانونية. وقال حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ثالث الأحزاب المرشحة للحصول على أصوات الناخبين، إن حزب التجمع الوطني للأحرار “أغرق المشهد السياسي بالأموال”.

ونفى أخنوش الاتهامات بشكل مطلق. وهناك من يتهمه بـ”تدجين” حزب العدالة والتنمية بالأصالة عن الملك وأدت مناوراته للإطاحة بعبد الإله بنكيران، الزعيم الشعبوي للحزب، ورئيس الوزراء السابق، الذي شكل تهديدا على الملكية وسلطتها.

ويرى ريكارو فابياني، الخبير بشؤون أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، أن السؤال الرئيسي هو إن كان الإسلاميين “سينجون” من عملية التدجين التي تعرضوا لها على يد الملك، أم أن الناخبين الذين يشعرون بالخيبة من عدم قدرتهم على الإصلاح سيتخلون عنهم؟

ومع أن البلد يعتبر دستورية ملكية، لكن الملك وحاشيته يديرونه بطريقة فعلية من “خلال شبكة من دوائر المحسوبية التي يديرها أعيان الريف والمحسوبون عليهم”.

ولا يخفي أخنوش ولاءه للملك حيث يقول: “الفرصة الوحيدة للبلد تأتي لو كان لجلالته رؤية طويلة الأمد تحدد الأولويات الاقتصادية والتنمية، وكونه موجودا للتأكيد على استمرارية هذه الإستراتيجيات في كل البلاد”.

و”أؤكد لك أن الملك هو استراتيجي عظيم، وما يحتاجه هو رجال ونساء لديهم الكفاءة لتطبيق هذه الرؤية العظيمة للمستقبل”.