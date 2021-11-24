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بوغنم: التنسيق مع السلطات السعودية قائم لترتيب إجراءات الحج والعمرة

الشروق أونلاين
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بوغنم: التنسيق مع السلطات السعودية قائم لترتيب إجراءات الحج والعمرة

قال الشيخ عز الدين بوغنم عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية، ان السلطات الجزائرية تنسق بشكل دائم مع نظيرتها السعودية، قصد ترتيب اجراءات الحج والعمرة.  

عاد الشيخ عز الدين بوغنم عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية لدى نزوله ضيفا على قناة الشروق نيوز من خلال برنامج “الشروق مورنينغ”، إلى قضية فتح بيوت الوضوء قائلا “تم تأخير قرار إعادة فتح بيوت الوضوء في المساجد لأنها أكثر الفضاءات المغلقة وتفتقد للتهوية”.

وشدد بوغنم في تفصيله في هذه النقطة بالتحديد “المساجد التي لا تلتزم باحترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا سيتم غلقها”.

إلى ذلك قال عضو لجنة الفتوى “أدعو إلى الالتفاف حول قرارات السلطة في مواجهة أعداء الجزائر ولا يجب التشكيك في القرارات المتخدة لمواجهة الحملات المغرضة ضد بلادنا”.

وبخصوص عمليات المضاربة التي عرفتها بعض المواد الغذائية في الأسواق الوطنية، قال ضيف المورنينغ “أحيي قرار الحكومة بفرض عقوبة الحبس التي تصل إلى  30 عاما ضد المحتكرين والمضاربين”.

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