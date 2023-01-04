عز الدين ميهوبي يعلن اعتزال العمل السياسي والحزبي

أعلن عز الدين ميهوبي المرشح السابق للرئاسيات، اعتزال العمل السياسي والحزبي نهائيا، والتفرغ للكتابة والعمل الأدبي والفكري.

ونشر ميهوبي بيانا على صفحته بموقع فيسبوك يعلن فيه: للرأي العام اعتزالي للعملِ السياسيّ والحزبيّ، وتفرُّغي التّام للكتابة وتكريس جهدي للعمل الأدبي والفكري الذي بدأتُ به مسيرتي قبل أربعين عامًا.

وأضاف: سأبقى، كما كنتُ دائمًا، داعمًا لمؤسّسات الدولة وهيئاتها الرسميّة، وسندًا لجهودها في التّطوّر والتجديد، والحفاظ على المكاسبِ التي حقّقها المجتمع الجزائري في كل المجالات، والإرتقاء بروح الحوار والمبادرة والإبداع، انطلاقًا من قيم ثورة نوفمبر العظيمة.

ويؤكد ميهوبي أن هذا البيان للرأي العام جاء: ورود اسمي في أخبار أو مقالات بمواقع إلكترونية، ضمن قراءات وتكهنات لا صلة لي بها، بل إنّ أغلبها مغرضٌ ويهدفُ لنشر مغالطات، أبرّئُ نفسي منها.

وسبق لميهوبي الذي ترشح لرئاسيات 2019، أن انسحب بعدها من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي.

بيان عز الدين ميهوبي