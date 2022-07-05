عسلة يوقع موسما لنادي الخلود السعودي

سيواصل الحارس الدولي الجزائري، مليك عسلة، مغامرته الاحترافية في البطولة السعودية، في صفوف نادي الخلود، الذي وقّع معه عقدا لمدة موسم واحد، لخوض تجربة جديدة في بطولة الدرجة الثانية.

ورحبت إدارة نادي الخلود بقدوم حامي عرين الخضر سابقا، مليك عسلة إلى صفوفه، وذلك من خلال منشور على الصفحة الرسمية للفريق بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، بعد أن أنهت تعاقدها معه، حيث سيحمي عسلة مرمى نادي الخلود في الموسم المقبل.

ومعلوم أن مليك عسلة كان التحق بالبطولة السعودية لكرة القدم خلال الموسم الكروي 2018/2019، قادما إلى نادي الحزم ولعب له لمدة ثلاثة مواسم في بطولة الدرجة الأولى لغاية نهاية عقده الموسم المنقضي، الذي سقط فيه الفريق إلى الدرجة الثانية بعد أن أنهى البطولة في ذيل الترتيب.