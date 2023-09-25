عشاء بالطاكوس.. عروس جزائرية تخرج عن المألوف وتثير الجدل!

خرجت عروس جزائرية عن المألوف وأثارت جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعشاء حفل زفافها الذي كان عبارة عن “طاكوس” وعبوة مشروب غازي.

وتداول نشطاء فيديو من قاعة حفلات، يظهر وجبة العشاء المستحدثة في العرس، مع تعليق: “عروس جزائرية تلغي العشاء التقليدي في عرسها وتعوضه بسوندويتش طاكوس”.

وتفاعل الكثيرون مع الموضوع الذي لاقى رواجا واسعا عبر منصة فيسبوك، حيث ارتأى البعض أن العروس أبلت بلاء حسنا بالتخفيف من أعباء العرس والمصاريف الكثيرة، مع غلاء اللحوم والدجاج والمواد الغذائية، لافتين أن عشاء ضيف أصبح مكلفا.

وأبدت فتيات مقبلات على الزواج ترحيبهن بالفكرة المستحدثة، مؤكدات أنها سنت سنة حسنة قد ترفع الحرج عن عديد العائلات البسيطة، كما أعربن عن استعدادهن لتقليدها دون نقاش لأن إرضاء الناس حسبهن غاية لا تدرك وحتى مع طهي مختلف الأصناف قد يتركون تعليقات مسمومة.

وعلى النقيض من ذلك، رفض نشطاء الفكرة جملة وتفصيلا، بحجة أن زواج الإنسان حدث مهم ويأتي مرة في العمر ومن العيب حسبهم جمع الناس من أقارب وأحباب على “طاكوس” لا يسمن ولا يغني من جوع.

وقال آخرون إن العرس فرح ومن الجميل الاجتماع في أجواء البهجة مع أطباق تقليدية يجتمع حولها المدعوون لتعود بهم الذاكرة لأيام الزمن الجميل، خاصة الكسكسي الذي تأسف الكثيرون من كونه في طريق الإنقراض في عشاء الأعراس.

في ذات السياق أخذ نشطاء الموضوع من باب السخرية وقالوا إن الطاكوس يفرح جيل الألفينات ويجلب سخط كبار السن، بالقول: “العجايز يشبعوكم دعاوي شر”.

يذكر أن الطاكوس أو “التاكو” من الوجبات السريعة التي تقدم في المطاعم، كما أن تحضيره منزليا من الأمور البسيطة التي صارت تتقنها ربات البيوت من مختلف الجنسيات.

يعتبر من الأكلات الشعبية في المكسيك التي هي بلد المنشأ، ويتم الاحتفال به في تاريخ 4 أكتوبر من كل عام، حيث يوزعونه مجانا، أما في بقية العالم فقد انتشر في منتصف القرن العشرين.