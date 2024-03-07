عشاق “اللاز” و”ربيعة” على موعد مع الإثارة في “البطحة 2” و”عاشور العاشر”ينضم لفريق التمثيل!

كشفت قناة الشروق العامة عن شبكتها البرامجية المميزة لشهر رمضان 2024، والتي من ضمنها الجزء الثاني من سلسلة “البطحة” الذي ينتظره الجمهور بشغف بعد نجاح الجزء الأول وتحقيقه مشاهدات مليونية.

وضربت القناة التي تصدرت شبكتها البرامجية العام الماضي قائمة الأكثر مشاهدة، موعدا لعشاق اللاز وربيعة مع الإثارة والتشويق في “البطحة 2” الذي تم العمل عليه بناء على رغبة الجمهور، بعد أن وجد نفسه مشدودا لأحداث الموسم الأول الملامسة للواقع المعيش.

يذكر أن سلسلة “البطحة 2” ستعتمد في بعض حلقاتها على خاصية “الفلاش باك”، بحيث سنرى أبطال العمل في مرحلة الطفولة، كما تشهد انضمام وجوه جديدة، أبرزها الممثل حكيم زلوم الذي جسد شخصية “عاشور العاشر” خلفا للفنان صالح أوقروت، بعد غياب سنوات، بحُكم إقامته واستقراره في كندا.

إضافة إلى المُمثل القدير نضال الملوحي، هيفاء رحيم، والمُمثلة آنيا لونشي، بينما تغيب ناريمان قمري، التي جسدت دور “سُلاف” الفتاة الغنية التي تُغرم بـ “اللاز” وتحاول تغييره للأفضل إلا أنها تفشل في ذلك.

في الجزء الأول تمكن الممثلون من إتقان أدوارهم والظهور في مستويات إبداع عالية. وهذا ربما لأن المخرج وليد بوشباح راهن على خريجي الخشبة والمسرح لتقديم عمل جميل، فتألقت ياسمين عبد المؤمن ونسرين بلحاج وثنائي دقيوس ومقيوس نسيم حدوش ونبيل عسلي وغيرهم من نجوم السلسلة.

وسيعرف الموسم الثاني من السلسلة الشهيرة طرح العديد من المواضيع التي تحاكي الواقع المعيش للمجتمع الجزائري المحافظ مع توظيف الكوميديا في مختلف الأدوار.

وقال نقاد أن سلسلة البطحة تبدو في ظاهرها عملا كوميديا، الغرض منه عرض وضعيات ومواقف وحتى ظواهر اجتماعية، لكنها من جهة أخرى دراما تعالج ظواهر نعيشها يوميا في مجتمع يقيم وزنا للمظاهر عوض العلاقات الإنسانية.