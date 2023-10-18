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العالم

عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني لمسجد النصيرات في غزة

الشروق أونلاين
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عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني لمسجد النصيرات في غزة
ح.م
عدوان الاحتلال على غزة

استشهد وأصيب عدد كبير من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي، استهدف يوم الأربعاء، مسجد شهداء الأقصى في النصيرات بقطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الشهداء والجرحى يصلون تباعا إلى المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال، إثر قصف المسجد الذي نزحوا إليه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 3542 شهيدا و13300 مصاب.

وقصفت طائرات الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة. ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.

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