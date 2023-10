عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني لمسجد النصيرات في غزة

استشهد وأصيب عدد كبير من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي، استهدف يوم الأربعاء، مسجد شهداء الأقصى في النصيرات بقطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الشهداء والجرحى يصلون تباعا إلى المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال، إثر قصف المسجد الذي نزحوا إليه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 3542 شهيدا و13300 مصاب.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطفالا يعبئون مياها لمنازلهم أمام مسجد النصيرات بقطاع غزة

Israeli occupation aircraft targeted children bottling water for their homes in front of the Nuseirat Mosque in Gaza#Gaza_Genocidepic.twitter.com/OEhqob01Yf

