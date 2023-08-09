عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتواصل الإعتداءات على الفلسطينين

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء 9 أوت 2023، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. صورة من الأرشيف.

أقدم عشرات المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، اليوم الأربعاء 9 أوت، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن شهود عيان، بأن هؤلاء المقتحمين نفذوا جولات استفزازية. كما أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية المتاخمة لمصلى باب الرحمة.

وقد أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان أن 141 مستوطناً شاركوا اليوم في اقتحامات الجولتين الصباحية والمسائية للمسجد الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات في الوقت الذي تفرض فيه قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان الفلسطينيين باحات المسجد الأقصى. بالإضافة إلى استمرار استفزازات المستوطنين داخل البلدة القديمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مواطنين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، عقب هدم منشآتهم وتجريف أرضهم.

ومن جهة أخرى اختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال، بالزي المدني، مساء اليوم شابا من بيت لحم حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

كما قامت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أيضا، باختطاف ثلاثة شبان من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، بعد محاصرة أحد المباني.

شرد الإحتلال 627 فلسطينيا منذ بداية 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى المخيم متخفية داخل مركبتين. القوة حاصرت أحد المباني، واختطفت الشبان الثلاثة، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية إسرائيلية، وسط اندلاع مواجهات مع الفلسطينين.

كما قامت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، باقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حسب المصدر السابق.

الوكالة ذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وسيّرت آلياتها العسكرية في مركز البلدة، وحيي أبو شملة والملول، ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

كما قامت أيضا قوات الإحتلال باقتحام قرية زبوبا غرب جنين وسيرت آلياتها في شوارع القرية في خطوة استفزازية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا حي البالوع في مدينة البيرة، أين نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية أم صفا شمال رام الله.

قوات الإحتلال تمركزت في محيط “دوار الهدى”. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند مدخل قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله، ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين وأعاقت تحركاتهم.

كما عاشت عائلات فلسطينية في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس ليلة رعب الأمس الثلاثاء، وذلك بعد أن أجبر الاحتلال 12 عائلة من المخيم على ترك منازلها، لتفجير منزل الشهيد عبد الفتاح خرّوشة الذي استشهد مع خمسة من رفاقه في العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

وحسب المعطيات الفلسطينية، فقد هدم الاحتلال 512 منشأة، بينها 161 منزلا، وتم تشريد نحو 627 فلسطينيا من بيوتهم، من بينهم 317 طفلا و152 سيدة، منذ بداية عام 2023.