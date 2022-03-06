عشرات المصابين وأنباء عن وفيات في مباراة بالدوري المكسيكي (فيديو)

وقعت اشتباكات عنيفة فجر الأحد، بين جماهير فريقي كويريتارو وأطلس، في الدوري المكسيكي الممتاز لكرة القدم، أدت إلى إصابات بالغة لما يقارب من 22 مشجعا، فيما أكدت عدة تقارير تسجيل وفيات، خلال الاشتباكات..

وأعلنت السلطات المكسيكية إصابة 22 شخصا على الأقل بعد الشجار الذي وقع عندما اقتحمت الجماهير الملعب في مباراة بين كويريتارو وأطلس بطل الموسم الماضي.

كما أعلن رئس رابطة الدوري المكسيكي، إنريكي بونيا أريولا، عن تعليق جميع المباريات المتبقية من الجولة التاسعة من المنافسات، وقال: “رابطة الدوري تدين الأحداث التي وقعت على ملعب “لا كوريخيدورا”، إنها حالة عنف خطير تجبرنا على التحرك بقوة ضد المسؤولين، أعلن تعليق باقي مباريات الجولة التاسعة تضامنا مع المتضررين”.

وتوقفت مباراة كويريتارو وأطلس بعد مرور 62 دقيقة أثناء تقدم أطلس بهدف دون رد.