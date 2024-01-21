عشرات المناصب المفتوحة في سلك إدارة السجون

أعلنت وزارة العدل يوم الأحد في بيان، عن فتح مسابقتي توظيف للأسلاك الخاصة بإدارة السجون وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية بولايات الجنوب.

ويبلغ عدد المناصب المالية المفتوحة في المسابقة المتعلقة بأسلاك إدارة السجون:

18 منصبا لرتبة ضابط إعادة التربية،

268 منصبا لرتبة عون إعادة التربية.

إلى جانب 6 مناصب لرتبة طبيب عام في الصحة العمومية، و منصبين 2 لرتبة صيدلي عام في الصحة العمومية، حسب ما يوضحه ذات البيان.

ويشترط على الراغبين بالمشاركة في مسابقة التوظيف بالنسبة لرتبة ضابط إعادة التربية، أن يكونوا من حملة شهادة الليسانس في إحدى التخصصات التالية:

الحقوق،

العلوم الاقتصادية،

علوم التسيير،

المحاسبة والعلوم المالية،

علم النفس العيادي،

علم اجتماع الإجرام والانحراف،

الإعلام الآلي.

أما بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية، فهي تخصّ المتحصّلين على مستوى السنة الثالثة كاملة من التعليم الثانوي، مع الخضوع بعد النجاح في المسابقة، لتكوين متخصص مدته سنة.