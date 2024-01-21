-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عشرات المناصب المفتوحة في سلك إدارة السجون

الشروق أونلاين
  • 361
  • 0
عشرات المناصب المفتوحة في سلك إدارة السجون
أرشيف
مؤسسة لإعادة التربية

أعلنت وزارة العدل يوم الأحد في بيان، عن فتح مسابقتي توظيف للأسلاك الخاصة بإدارة السجون وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية بولايات الجنوب.

ويبلغ عدد المناصب المالية المفتوحة في المسابقة المتعلقة بأسلاك إدارة السجون:

  • 18 منصبا لرتبة ضابط إعادة التربية،
  • 268 منصبا لرتبة عون إعادة التربية.

إلى جانب 6 مناصب لرتبة طبيب عام في الصحة العمومية، و منصبين 2 لرتبة صيدلي عام في الصحة العمومية، حسب ما يوضحه ذات البيان.

ويشترط على الراغبين بالمشاركة في مسابقة التوظيف بالنسبة لرتبة ضابط إعادة التربية، أن يكونوا من حملة شهادة الليسانس في إحدى التخصصات التالية:

  • الحقوق،
  • العلوم الاقتصادية،
  • علوم التسيير،
  • المحاسبة والعلوم المالية،
  • علم النفس العيادي،
  • علم اجتماع الإجرام والانحراف،
  • الإعلام الآلي.

أما بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية، فهي تخصّ المتحصّلين على مستوى السنة الثالثة كاملة من التعليم الثانوي، مع الخضوع بعد النجاح في المسابقة، لتكوين متخصص مدته سنة.

مقالات ذات صلة
بالتواطؤ مع موثق.. إسبان يحتالون على جزائريين

بالتواطؤ مع موثق.. إسبان يحتالون على جزائريين

انطلاق تصفيات المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

انطلاق تصفيات المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

وزير الداخلية في زيارة عمل إلى الولاية المنتدبة بوسعادة

وزير الداخلية في زيارة عمل إلى الولاية المنتدبة بوسعادة

7 ولايات منتدبة ستكون كاملة الصلاحية خلال 2024

7 ولايات منتدبة ستكون كاملة الصلاحية خلال 2024

الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان

الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان

وزارة الخارجية تكذّب: الجزائر لم تقدّم أي مبادرة بشأن مالي في قمة عدم الانحياز

وزارة الخارجية تكذّب: الجزائر لم تقدّم أي مبادرة بشأن مالي في قمة عدم الانحياز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد