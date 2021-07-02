عشنا الجحيم في بشار.. الحكم ظلمنا ومدوار يكيل بمكيالين

إصابة بولحية وسوياد أحدثت طوارئ في بيت "الكناري".. كريم قاصد:

أكد مساعد مدرب شبيبة القبائل، كريم قاصد، أن الشبيبة عاشت الجحيم في بشار، بمناسبة مواجهة النادي لشبيبة الساورة، في إطار الجولة 28 من الرابطة المحترفة الأولى، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وقال كريم قاصد، في تصريحات خص بها الموقع الرسمي لفريق شبيبة القبائل على “الفايسبوك” عقب نهاية اللقاء، إن فريقه كان يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية من خلال مواجهة شبيبة الساورة، ومن ثم المواصلة على نهج النتائج الإيجابية قبل خوض نهائي كأس الإتحاد الإفريقي بعد أسبوع، غير أن ظروف المباراة كانت توجي منذ البداية استحالة تحقق ذلك على أرض الواقع، بالنظر إلى تحيز الحكم بن جهان بلال للفريق المنافس وسعيه في عديد المناسبات تسهيل مهمته، ومن ثم تحطيم الشبيبة منذ صافرة البداية، من خلال عدم حماية لاعبي الشبيبة الذين تعرضوا لتدخلات عنيفة أجبرت بولحية على مغادرة الميدان متأثرا بإصابة على مستوى الركبة، قبل يلتحق به زميله سوياد بإصابة على مستوى الكاحل.

وفي سياق متصل، تحسر قاصد على رفض الرابطة الوطنية المحترفة تأجيل مواجهة فريقه أمام نجم مقرة المقررة غدا الأحد، لحساب الجولة 29 من المسابقة المحلية، خصوصا وأن موعد المباراة تزامن وتحضيرات “الكناري” للنهائي الإفريقي امام الرجاء البيضاوي، قبل أن يوجه قاصد رسالة مباشرة إلى رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار يؤكد له فيها بالقول “في الحقيقة لا يظهر بأن شبيبة القبائل تمثل الجزائر قاريا”، ليؤكد بعدها ذات المتحدث “أن عزيمة اللاعبين على رفع التحدي والتتويج بكأس الرابطة محليا وكأس الإتحاد الإفريقي قاريا ستصنع الفارق”.

وفي سياق آخر، يخضع الثنائي زكرياء بولحية وبدر الدين سوياد إلى تصوير بالرنين المغنطيسي اليوم لتشخيص الإصابة التي تعرض لها، حيث يعاني الأول من إصابة على مستوى الركبة والثاني على مستوى الكاحل، الأمر الذي أجبره على مغادرة الميدان في لقاء شبيبة الساورة، علما أن بولحية وسوياد عنصران مهمان في تشكيلة المدرب دونيس لافان، ما يعني رغبة الطاقم الطبي في تجهيزهما قبل موعد النهائي.