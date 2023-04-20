عشية العيد.. نفطال تطمئن زبائنها

أكدت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، بأن جميع المواد البترولية ستكون متوفرة على مستوى كامل التراب الوطني، ليلا ونهارا، خلال أيام عيد الفطر.

وفي بيان لها الخميس في بيان لها، أعلمت نفطال زبائنها أنه خلال يومي عيد الفطر المبارك وعلى غرار باقي أيام السنة، ستكون جميع المواد البترولية متوفرة عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها.

وأوضحت الشركة أن محطاتها ونقاط البيع التابعة لها تبقى مفتوحة على مستوى كل القطر الوطني ليلا ونهارا (24 سا/ 24 سا)”.