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عشية بدأ الهدنة.. الإحتلال يقصف مدرسة في جباليا ويرتكب مجزرة

الشروق أونلاين
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عشية بدأ الهدنة.. الإحتلال يقصف مدرسة في جباليا ويرتكب مجزرة
أرشيف/ح. م
قصف مساء اليوم، الخميس 23 نوفمبر، مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة الأونروا والتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

تتواصل جرائم الإحتلال ومجازره في حق الفلسطينيين العزل، فقصف مساء اليوم، الخميس 23 نوفمبر، مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة الأونروا والتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وصفت الجريمة بـ”المجزرة البشعة”، وفي حصيلة أولية قالت أنها خلفت نحو 30 شهيدا وجرح نحو مائة شخص.

حماس قالت في بيانها أن هذه المجزرة التي ارتكبها الإحتلال “لهي دليلٌ على فاشية الاحتلال وساديته بعد فشله في مواجهة المقاومة وكتائب القسّام في الميدان”.

حركة حماس أكدت أيضا في بيانها “أن النازيين الجدد الفاشلين في ميدان المواجهة، سيفشلون أيضاً في مخططاتهم لتهجير شعبنا الفلسطيني المرابط في هذه الأرض، والتي ستكون مقبرة للغزاة بإذن الله.”

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