عشية بدأ الهدنة.. الإحتلال يقصف مدرسة في جباليا ويرتكب مجزرة

قصف مساء اليوم، الخميس 23 نوفمبر، مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة الأونروا والتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

تتواصل جرائم الإحتلال ومجازره في حق الفلسطينيين العزل، فقصف مساء اليوم، الخميس 23 نوفمبر، مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة الأونروا والتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وصفت الجريمة بـ”المجزرة البشعة”، وفي حصيلة أولية قالت أنها خلفت نحو 30 شهيدا وجرح نحو مائة شخص.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة الأونروا التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.. الصحفي أنس الشريف يضعنا في المشهد من مكان القصف #الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/2KZgqabugQ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 23, 2023

حماس قالت في بيانها أن هذه المجزرة التي ارتكبها الإحتلال “لهي دليلٌ على فاشية الاحتلال وساديته بعد فشله في مواجهة المقاومة وكتائب القسّام في الميدان”.

حركة حماس أكدت أيضا في بيانها “أن النازيين الجدد الفاشلين في ميدان المواجهة، سيفشلون أيضاً في مخططاتهم لتهجير شعبنا الفلسطيني المرابط في هذه الأرض، والتي ستكون مقبرة للغزاة بإذن الله.”