-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

عشية ترقب وصول الأضاحي المستوردة.. هذه أسعار المواشي المحلية (صور)

محمد فاسي
  • 1564
  • 0
عشية ترقب وصول الأضاحي المستوردة.. هذه أسعار المواشي المحلية (صور)
أرشيف
الأضاحي المستوردة

تشهد أسواق الماشية في الجزائر، وعلى رأسها سوق البيرين بولاية الجلفة، واحدة من أكبر أسواق المواشي في البلاد، تراجعًا ملحوظًا في أسعار الأضاحي هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وسط توقعات بمواصلة الانخفاض مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، شرعت الجزائر في الاستعدادات النهائية لاستيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، وذلك على مستوى ميناء الجزائر ومواقع التجميع الميدانية، في خطوة تهدف إلى كسر المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ “الشروق أونلاين”، فإن أولى دفعات الأغنام المستوردة من رومانيا ستصل إلى الجزائر اليوم السبت أو الأحد كأقصى تقدير، في انتظار الانتهاء من الترتيبات الفنية المتعلقة بباخرة الشحن.

وجاءت أسعار الماشية من سوق البيرين بالجلفة عشية ترقب وصول الأضاحي المستوردة كالآتي:

مقالات ذات صلة
“مدار القابضة” تعزز شراكتها مع الصين بتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية

“مدار القابضة” تعزز شراكتها مع الصين بتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية

انطلاق القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال..قريبا

انطلاق القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال..قريبا

بداري يُشرف على توقيع اتفاقية شراكة هامة لدعم وتنمية المقاولاتية

بداري يُشرف على توقيع اتفاقية شراكة هامة لدعم وتنمية المقاولاتية

لمحاربة المضاربة.. تعهد خطي لضمان عدم إعادة بيع سيارات “فيات”

لمحاربة المضاربة.. تعهد خطي لضمان عدم إعادة بيع سيارات “فيات”

الذهب يواصل التحليق ويحطم الأرقام القياسية

الذهب يواصل التحليق ويحطم الأرقام القياسية

تسديد رسوم بيع السكنات والمحلات فور تحصيل الأموال!

تسديد رسوم بيع السكنات والمحلات فور تحصيل الأموال!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد