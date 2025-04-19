عشية ترقب وصول الأضاحي المستوردة.. هذه أسعار المواشي المحلية (صور)

تشهد أسواق الماشية في الجزائر، وعلى رأسها سوق البيرين بولاية الجلفة، واحدة من أكبر أسواق المواشي في البلاد، تراجعًا ملحوظًا في أسعار الأضاحي هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وسط توقعات بمواصلة الانخفاض مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، شرعت الجزائر في الاستعدادات النهائية لاستيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، وذلك على مستوى ميناء الجزائر ومواقع التجميع الميدانية، في خطوة تهدف إلى كسر المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ “الشروق أونلاين”، فإن أولى دفعات الأغنام المستوردة من رومانيا ستصل إلى الجزائر اليوم السبت أو الأحد كأقصى تقدير، في انتظار الانتهاء من الترتيبات الفنية المتعلقة بباخرة الشحن.

وجاءت أسعار الماشية من سوق البيرين بالجلفة عشية ترقب وصول الأضاحي المستوردة كالآتي: