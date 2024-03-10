عشية رمضان .. الفلاحون يطالبون بخفض هذه الضريبة

طالب ميلود بوعديس، رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء، باتخاذ اجراءات فعالة وملموسة لتشجيع مربي الأبقار على رفع الانتاج لمواجهة اختلالات السوق.

وفي حديث مع “الشروق أونلاين” قال بوعديس، “إن الضريبة التي تُفرض على مربي الأبقار عند استيرادهم للعجول الصغيرة الموجهة للتسمين، والمقدّرة بنسبة 30 منالمائة، تشكل عائقا على تطوير هذه الشعبة”.

وأبدى بوعديس استغرابه من “الاجراءات عكسية في حق المستوردين التجار، ممن يوجهون وارداتهم من الأبقار إلى المسالخ مباشرة لطرحها في السوق، حيث تفرض على هؤلاء التجارة، ضريبة قدرها 05 من المائة بعد أن كانت 30 من المائة”.

وقال المتحدّث بأن “ارتفاع نسبة الضريبة إلى مستوى 30 من المائة يؤثر بشكل كبير على مربي الأبقار ويدفعهم إلى ترك مهنتهم والتوجه إلى مجالات أخرى، وهذا ما سيؤثر سلبا على سوق اللحوم في الجزائر مستقبلا ويجعله رهينة للإستيراد”.

وأبدى بوعديس تأخر وصول اللحوم المستوردة تحسبا لشهر رمضان المبارك، خاصة أن وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابقا منحها رخصا لاستيراد هذه المادة، لمواجهة أي اختلال في السوق وخفض الأسعار.

وسبق لوزير التجارة الطيب زيتوني، التحذير من استغلال شهر رمضان المبارك، لرفع أسعار المنتجات، خاصة تلك التي تعرف اقبالا كبيرا من طرف المواطنين.