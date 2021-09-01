عشيو يخلف عنتر يحي

بات اللاعب الدولي السابق حسين عشيو مساء الأربعاء، مديرا رياضيا جديدا لِنادي اتحاد العاصمة.

وسيخلف حسين عشيو في هذا المنصب المسؤول عنتر يحي، الذي أُنهيت مهامه مُؤخّرا بعد نحو سنة من العمل.

وسبق لِحسين عشيو (42 سنة) أن ارتدى زيّ فريق اتحاد العاصمة في منصب متوسط ميدان هجومي، لِمدّة 11 سنة وعلى فترات انطلاقا من نهاية التسعينيات. وحينها أحرز ثلاثة ألقاب بطولة وطنية، وأربعة تتويجات بِكأس الجمهورية. ما يعني أنه يعرف بيت نادي “سوسطارة” جيّدا.

وتنتظر حسين عشيو مهمّة على قدر كبير من الأهمّية لِنادي الأحمر والأسود، تتمثّل في انتداب لاعبين جدد، يُمكن من خلالهم للفريق العاصمي تسجيل موسم مُثمر في نسخة 2021-2021، التي تنطلق في أواخر أكتوبر المقبل.

ولا يُشارك اتحاد العاصمة في رابطة أبطال إفريقيا أو كأس “الكاف” طبعة 2021-2022، ما يُعدّ إخفاقا لِفريق يحوز إمكانيات مادّية مُحترمة. وهي نقطة سيُركّزا عليها جيّدا حسين عشيو.