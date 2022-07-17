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الجزائر

عصابة الدراجات النارية برياض الفتح في قبضة الأمن

الشروق أونلاين
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عصابة الدراجات النارية برياض الفتح في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع برياض الفتح التابع لأمن المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) من وضع حد لجماعة أشرار تحترف سرقة الدراجات النارية.

وأفاد بيان للشرطة، الأحد، أنه “خلال دوريات تأمينية لقطاع الاختصاص، لفت انتباه عناصر الشرطة لمجموعة من الأشخاص يطاردون شخصا بسبب سرقة دراجة نارية. وبعد توقيف المشتبه فيه والتحقيق معه، أفصح عن شريكيه في عمليات السرقة”.

 وأضاف البيان أن العملية مكنت من “توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث مع استرجاع 3 دراجات نارية محل السرقة التي كانت مخبأة وسط الأحراش بالغابة بالمدنية”، مشيرا الى أنه “بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا”.

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