عصابة “العنكبوت” تغرق أحياء شعبية بـ”الكيف” المغربي!

تضم 14 شخصا وتمتد عبر عدة ولايات

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة الثلاثاء، بتوقيع أحكام تراوحت بين البراءة و7 سنوات إلى 12 سنة سجنا نافذا، في حق 14 شخصا ينتمون لشبكة خطيرة تنشط في مجال استيراد المخدرات المغربية بتواطؤ بارون فار بالأراضي المغربية، ويمتد نشاط الشبكة لعدة ولايات منها العاصمة والبويرة وتيزي وزو.

المتهمون وجهت إليهم جنايتي استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة وحيازة وعرض وبيع وتخزين ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، خلال جلسة محاكمة دامت لساعات وقبل ذلك انطلقت التحقيقات الأمنية بالملف إثر معلومات بلغت مصالح أمن ولاية الجزائر، تفيد بوجود أشخاص يقطنون بحي الجبل ببلدية بوروبة يقومون باقتناء كميات معتبرة من القنب الهندي، وكميات ممثلة من المؤثرات العقلية، تجلب من مناطق حدودية بالجهة الغربية للوطن، وأشارت المعلومات المتحصل عليها أن المشتبه فيهم يقومون بتوزيعها في إطار نشاط شبكي منظم من أجل ترويجها على مستوى أحياء شعبية بالعاصمة وكذا ولايات مجاورة، وتمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية شخص يدعى “ق.توفيق” المكنى “بالعنكبوت” مسبوق قضائيا في عدة ملفات إجرامية، الأخير ولدى تتبع تحركاته اتضح أنه أحد أهم مموني الجهة الشرقية للعاصمة بالمخدرات، خاصة بضواحي منطقة بوروبة والحراش وحسين داي ويمتد نشاطه إلى ولايتي البويرة وتيزي وزو، كما أفضت التحقيقات أن المتهم على علاقة ببارون محل عدة أوامر بالقبض في قضايا تتعلق بالمخدرات ويدعى “غ.كمال” المكنى “كمالو” فار بالأراضي المغربية، يتكفل بتزويد عدد من الزبائن بمادة القنب الهندي، من بينهم المدعو”ق.توفيق” عبر وسطاء آخرين انطلاقا من المغرب ثم الشريط الحدودي بمغنية وصولا إلى العاصمة.

‏وتوصلت الأبحاث الأمنية أن الشبكة تستعمل أسماء مستعارة واقتناء شرائح هاتف نقال لاستعمالها مرة واحدة ثم التخلص منه، كما كشفت التحريات هويات متهمين آخرين من بينهم المدعو “ب.احمد” الأخير كان شريكا لشقيق المدعو “غ.كمال” في تسيير حظيرة للاسمنت استغلت كغطاء لتمويه نشاطاتهم غير المشروعة.