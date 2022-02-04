“عصابة المساحيق” وراء القضبان

أفارقة في صفات نساء يرتدون الجلابيب لتهريب المخدرات

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، الخميس الحبس المؤقت 12 شخصا ينشطون ضمن شبكة الاتجار بالبشر، وتستعمل الجلابيب ومساحيق التجميل لتمويه مصالح الأمن لغرض ترويج “الشوشنا” وسط الشباب والمراهقون بالعاصمة..

تفاصيل قضية الحال، حسب ما كشف عنه ملازم أول للشركة ولهة الحاج ناصر من فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، الخميس تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، حيث تم الإطاحة بأفراد الشبكة المتكونة من 13 مشتبها فيهم، 3 من جنسية جزائرية و10 آخرين من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة.

توقيف 13 شخصا من بينهم 10 أفارقة وحجز كمية من الكوكايين والهيروين

هذه الشبكة من خلال التحريات التي قامت بها ذات المصالح، حسب ما أوضح ملازم الشرطة ولهة الحاج ناصر، تبين أنها كانت تقوم بتهريب الأشخاص عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق التجميل، حيث يقومون بإخفاء وتمرير مادتي الكوكايين والهيروين عن طريق ابتلاعها في شكل كبسولات ليتم بعدها استخراجها عن طريق الفضلات ثم مزجها بمواد صيدلانية وترويجها في الوسط الحضري بما يعرف بمادة “التشوشنا”، مشيرا إلى أنه بعد عرض المشتبه فيهم على الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بينت فحوصات وجود أجسام غريبة داخل أحشائهم ليتم استخراجها من قبل ذات المصالح.

وقد أسفرت العملية، حسب الضابط الأمني عن ضبط وحجز 780 غ من الهيروين و670 غ من الكوكايين و50 غ من القنب الهندي وسيارتين سياحتين و13 هاتف نقال، مبلغ مالي يقدر بـ 86000 دج و100 أورو ومواد صيدلانية ومعدات تستعمل في المزج التحضير للمخدرات.

بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد، الذي أمر بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت، مع وضع أحدهم تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت لهم تهمة جناية استيراد مخدرات والاتجار بها بطريقة غير مشروعة، التهريب على درجة الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية مع الاتجار بالبشر، تهريب مهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، إيواء ونقل مهاجرين غير شرعيين..