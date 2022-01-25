عصابة تجبر الشباب على السرقة مقابل الهجرة السرية

راغبون في “الحرقة” يسطون على منازل بالطارف

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ببلدية شبيطة مختار التابعة لولاية الطارف، الإثنين، من الإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص، أعمارهم تتراوح ما بين الخامسة والعشرين والسابعة والثلاثين سنة، ينحدرون من عاصمة الولاية الطارف.

العصابة مختصة في السرقة من داخل المساكن والمحلات التجارية باستعمال سيارة ملك لقائد المجموعة، وهو أكبرهم سنا، تستهدف سرقة الحلي باستغلال غياب أهل المنزل المستهدف، وقد مكّنت عملية الإطاحة بالعصابة من استرجاع جزء هام من المسروقات، وتوقيف المشتبه فيهم، في انتظار كشف مزيد من ضحايا هذه العصابة التي أحدثت الهلع وسط سكان بلدية شبيطة مختار، المتواجدة مع الحدود مع ولاية عنابة.

وبعد تعميق التحريات، تبيّن أن المشتبه فيه الرئيسي، هو رئيس شبكة تقوم بالتحضير لرحلات الهجرة السرية عبر البحر، من سواحل الطارف وعنابة، حيث يقوم بتحريض الشباب الطالبين للهجرة السرية على سرقة المنازل ومحلات المصوغات، نظير تمكينهم من الهجرة السرية، بعد أن ينال نصيبه من المسروقات، فوقع بين يديه العديد من الشباب من طالبي الهجرة السرية، منهم من غادر البلاد بعد أن قادهم المشتبه فيه الرئيسي في عملية سرقة سابقة، ومنهم من كان ينتظر فرصته، إذ يدلهم على المساكن التي يغيب أهلها ويرسم لهم خطة لسرقتها ويتابع العملية عن بعد، وأحيانا ينتظر اللصوص بسيارته لنقلهم، وأخذ نصيبه من السرقة كثمن لترحيل هؤلاء الشباب ضمن شبكته الخاصة بالحرقة، مصالح الأمن التي تابعت القضية، وبعد انتهائها من التحقيق مع أفراد المجموعة الخمسة وأنجزت ضدهم ملفات قضائية وقدمتهم نهار الثلاثاء بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم لاحقا بتهم ثقيلة.

س. ك