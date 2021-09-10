عصابة تزور وصفات طبية وتحتال على “كناص” بوهران

من بين عناصرها طبيب وامرأتان

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بأفراد عصابة إجرامية منظمة تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 سنة و73 سنة، من بينهم طبيب، وامرأتان، تورطوا في قضية التزوير في إقرار وقائع كاذبة، الاتجار غير الشرعي في مواد صيدلانية، السرقة الموصوفة عن طريق اختلاس مال مملوك للغير قدرت قيمته بـأكثر من 81 مليون سنتيم، راح ضحيتهم أشخاص ومؤسسات عمومية وأخرى خاصة.

عملية التوقيف جاءت بناء على شكوى تقدم بها أحد الضحايا، مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف مجموعة من الأشخاص تقوم باستهداف الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، حيث كانوا يستخدمون بطاقته الخاصة بالضمان الاجتماعي (شفاء) لاستخراج الدواء باستعمال وصفات طبية بغير وجه حق، وإعادة بيع الأدوية مرة أخرى، لتباشر الفرقة تحرياتها وتحقيقاتها المعمقة، التي أسفرت عن اكتشاف ضحايا آخرين، وكذا مؤسسات عمومية وأخرى وخاصة، حيث كانوا يقومون بتحرير وصفات طبية يتم تحريرها من طرف طبيب متعاقد مع الضمان الاجتماعي والصيدليات المستقبلة، إلى جانب تحرير عطل مرضية وهمية، على حساب أموال الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، حيث بلغت القيمة المالية الأولية أكثر من 81 مليون سنتيم.

التحريات الميدانية الاحترافية التي قامت بها عناصر الفرقة باستعمال كافة الوسائل التقنية الحديثة، أفضت إلى تحديد هوية كافة عناصر الشبكة المتكونة من 06 أشخاص بينهم طبيب، وامرأتان.