عصابة تستخدم “الواتساب” لاستقطاب الراغبين في “الحرقة”

التماس الحبس لثلاثة متهمين في القضية

فصلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، في قضية شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تسفير الأشخاص بحرا إلى إسبانيا، وذلك بالتماس ممثل الحق العام عقوبة ثلاث سنوات بحق ثلاثة أشخاص يشكلون ذات التشكيل العصابي، الذي اختص في تسفير الحراقة بمبلغ من العملة الصعبة يعادل 20 إلى 33 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، على متن قوارب صيد متهالكة.

وبحسب ما دار في جلسة الاستئناف، فإن الأفراد الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و37 عاما، تم توقيفهم بعد إفادات أدلى بها 22 شخصا، في أعقاب نجاح الوحدات الجهوية لخفر السواحل للناحية العسكرية الثانية في وهران، في إحباط محاولة هجرة جماعية لمجموعة مكونة من 22 فردا على متن “بوطي” في عرض البحر على بعد 10 أميال بحرية شمالي شاطئ كاب كاربون بخليج أرزيو.

بعد تحديد هويات المتهمين، تم توقيفهم من قبل فرقة درك سيدي البشير، التي أخضعت الجميع لتحقيق معمق، بين أن العصابة اشتغلت على مدار السنة في تهريب الحراقة إلى جزر طريفة في الجنوب الإسباني مقابل العملة الصعبة. وتأكد أن العصابة كان يقودها المكنى “ميدو” المنحدر من حي شعبي في وهران، يملك قارب صيد وكافة معدات الإبحار السري.

وبحسب إفادات أحد المتهمين، فإن هناك شخصا رابعا كان ينشط ضمن الشبكة المفككة هو في حال فرار، كان يستقطب الحراقة عبر تطبيق واتساب ويشتبه بفراره في هجرة غير نظامية إلى إسبانيا. علما أن هيئة الغرفة الجزائية أرجأت النطق بالقرارات إلى جلسة 13 سبتمبر من الشهر الجاري.