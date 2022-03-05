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الجزائر
ضبط خمسة أختام مقلدة لشركات توزيع الأدوية

عصابة تستخدم وثائق مزورّة للمتاجرة بالمهلوسات في قسنطينة

عصام بن منية
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عصابة تستخدم وثائق مزورّة للمتاجرة بالمهلوسات في قسنطينة
أرشيف

نجح عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع المنقضي، في الإطاحة بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و51 سنة، أسسوا إدارة موازية لاستخراج اعتمادات مزوّرة لشركات متخصصة في توزيع الأدوية الصيدلانية، بغرض المتاجرة في المؤثرات العقلية.
المشتبه فيهم وحسب بيان مصالح أمن ولاية قسنطينة، تمت الإطاحة باثنين منهم في نقطة تفتيش فجائية على مستوى أحد الطرقات بالمدينة الجديدة علي منجلي، عندما قام عناصر الفرقة بتوقيف سيارة وعلى متنها المشتبه فيهما، اللذان وعند إخضاعهما للملامسة الجسدية وتفتيش المركبة، تم ضبط بحوزتهما أربعة أختام مقلدّة تحمل اعتماد شركات لتوزيع الأدوية الصيدلانية الموجهة للاستعمال البشري، على إثر ذلك تم تحويلهما برفقة المحجوزات والسيارة إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما، وإخضاع سيارتهما لعملية تفتيش دقيق، أفضت إلى اكتشاف وجود ختم آخر مقلد.
وبتوسيع دائرة التحري والتحقيق في القضية، تمكن عناصر الضبطية القضائية من الوصول إلى ضلوع مشتبه فيه ثالث في هذه القضية والذي يرجّح بأنه الفاعل الرئيسي، وبعد تحديد هويته، تم توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق معه برفقة المشتبه فيهما الآخرين. المشتبه فيهم الثلاثة تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار، وتقليد أختام، وأختام الدولة، مع التزوير واستعمال المزور، في محررات تجارية وممارسة مهنة الصيدلة من دون رخصة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق.

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