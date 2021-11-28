عصابة تستدرج زبائن السيارات الفاخرة

بعروض شراء مغرية

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأحد، أحد أفراد عصابة خطيرة كانت تنشط في سرقة السيارات يدعى “د.أحمد” بعد إفراغ أمر بالقبض صدر بحقه مؤخرا، وذلك عقب تورطه رفقة أشخاص آخرين في عمليات اعتداءات مسلحة على مواطنين وسرقة مركباتهم، بعد استدراجهم بعروض مغرية لبيع مركبات فارهة، حيث وجهت لهم جميعا تهم السرقة بتوفر ظرف التعدد والنصب.

تفاصيل الإطاحة بالمتهمين انطلقت من شكوى قيدها شخص يدعى “ب،عبد النور”، بخصوص تعرضه لاعتداء عنيف واعتراض طريقه وسرقة مركبته، وكذا مبلغ مالي قيمته 150 مليون سنتيم، وذكر الضحية أنه تعرف على الجناة في إطار صفقة لشراء سيارة من نوع “ايفوك” وضرب لهم موعدا من أجل إتمام إجراءات البيع وتسليمهم مبلغا تجاوز نصف مليار سنتيم بضواحي منطقة الدار البيضاء بالعاصمة، قبل أن تتم مباغتته واختطافه لتهديده مقابل إعادة المركبة واحتفاظهم بالمبلغ الذي سلمه لهم.

وأضاف الضحية أن الجناة كانوا على متن ثلاث سيارات يحملون سكاكين وأسلحة بيضاء بأيديهم قبل إنزاله بالقوة من مركبته، ثم وضعوا على رأسه قطعة قماش ليتوجهوا به نحو حي الموز بمنطقة باب الزوار، وهددوه بعد تسجيل شريط فيديو له ونزع ملابسه لإجباره على إعادة المركبة مقابل إطلاق سراحه.

مصالح الدرك الوطني باشرت تحقيقات موسعة عقب تلقي البلاغ، أين رصد تحركات المشتبه فيهم انطلاقا من شبكة التغطية للهاتف النقال، وأسفرت عملية التتبع عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص منهم، فيما بقي آخران محل بحث من بينهم المتهم “د.أحمد”، وتبين من خلال التحريات المنجزة أن المتهمين شكلوا شبكة اجرامية خطيرة لاستدراج الزبائن وإغرائهم عن طريق إعلانات بيع وهمية لسيارات فاخرة، ثم الاعتداء على الضحايا وسرقة ممتلكاتهم.

المتهم “د.أحمد” أنكر خلال محاكمته مشاركته في عملية النصب والسرقة التي نفذها باقي المتهمين، وأنكر اختطافه الضحية رفقتهم لاسترجاع المركبة في موعد لإتمام مبلغ ناقص وإتمام اجراءات البيع. وأمام ما سلف ذكره، التمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا في حقه.