عصابة تستدرج ضحاياها بإعلانات بيع السيارات عبر الإنترنت!

للاعتداء عليهم وسرقة أموالهم

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية الثامنة، بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد عصابة إجرامية وجهت لهم تهم السرقة بالتهديد بواسطة سلاح أبيض، على خلفية الاشتباه في ضلوعهم بجريمة سرقة طالت عدة ضحايا بعد استدراجهم بإعلانات وهمية لبيع السيارات المستعملة بموقع “واد كنيس”.

وتضمن ملف الحال، حسب ما ورد بمحاكمة المتهمين، شكوى تقدم بها شخص شهر جوان الفارط، أمام مصالح الأمن بمقاطعة الكاليتوس، مفاده تعرضه للضرب ومحاولة الطعن بواسطة سكين، وكشف الضحية أن الجناة نصبوا له كمينا بعد استدراجه عبر إعلان لبيع المركبات بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية، وبعد الاتفاق هاتفيا معه قاموا بتحديد موعد لمقابلته بمنطقة معزولة بعدما ضرب موعد له مع أحدهم لشراء سيارة عرضت للبيع من قبل المتهمين بموقع “واد كنيس” التجاري، أين تم تجريده من ممتلكاته فور وصوله والاعتداء عليه وتهديده لمنعه من الصراخ وطلب النجدة.

وصرح الضحية بشكواه أنه فوجئ خلال وصوله إلى المكان المتفق عليه بهجوم شخصين عليه، حاملين سكاكين من الحجم الكبير، وهدداه ثم قاما بسرقة مبلغ 60 مليون سنتيم.

واستنادا للمعلومات المتحصل عليها من قبل الضحية، باشرت مصالح الشرطة تحقيقاتها الأمنية، والتي أسفرت عن توقيف شخصين وإيداعهما بالمؤسسة العقابية، فيما بقي آخر في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمدعوين “ف.سيف الدين” و”ب.محمد” إلى جانب آخر يدعى “ب.أحمد”.

بالمقابل، أنكر المتهم الرئيسي “ف.سيف الدين” التهمة الموجهة إليه، وصرح أنه كان يبيع الخضر في سوق الكاليتوس، وأن وضعيته المادية مريحة ولا يحتاج لارتكاب جريمة للحصول على المال، ليقاطعه القاضي قائلا بمحتوى صحيفة سوابقه العدلية، وبأنه مسبوق في قضايا الاعتداءات والمشاجرة بأسلحة بيضاء والسرقة، وطالب على لسان محاميه بإفادته بظروف التخفيف، لتمسكه بإنكار الوقائع.