عصابة تستدرج قاصرا ووالده عبر إعلان وهمي لبيع سيارة!

تعرضا لاعتداء مسلح والاستيلاء على أموالهما

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأحد، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق أفراد عصابة إجرامية، قاموا باستدراج شخص عبر إعلان بيع سيارة بموقع تجاري، قبل الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء رفقة ابنه القاصر والاستيلاء على قيمة المركبة.

تحريك الدعوى العمومية ضد المشتبه فيهم والمتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية، وتهمة السرقة المقترنة بالتعدد واستحضار مركبة واستعمال العنف، انطلقت من بلاغ تلقته مصالح الأمن ببرج الكيفان حول تعرض شخص رفقة ابنه القاصر إلى اعتداء مسلح باستعمال السيوف والخناجر، من قبل أربعة أشخاص قاموا باستدراجهما من خلال نشر إعلان بيع مركبة عبر موقع تجاري.

وبحسب الشكوى، بعد اتصال الضحية للاستفسار حول تفاصيل أكثر بخصوص السيارة المعروضة للبيع، توصل إلى اتفاق مع المتهمين من أجل تحديد موعد بمحل لغسل وتشحيم السيارات لتفحص المركبة عن قرب، ثم طلب من المتهم الرئيسي، المدعو “أ.زكريا”، إبرام صفقة البيع في اليوم الموالي وإحضار المبلغ المتفق عليه والمقدر بـ 240 مليون سنتيم، كما اشترط الضحية اصطحاب ميكانيكي لتحديد الأضرار والعيوب بالمركبة قبل تسلمها من البائع.

وأشار الشاكي إلى أنه تنقل إلى المكان بصحبة ابنه البالغ من العمر 17 سنة بحكم أن المركبة سيقتنيها كهدية له، مضيفا أنه فوجئ في أثناء تواجدهما رفقة المتهم الرئيسي لعد قيمة المبلغ قبل التوجه لمصلحة شطب البطاقات الرمادية، بتهجّم مجموعة من الأشخاص حاملين بأيدهم سيوفا وسكاكين عليهما ومداهمة المركبة التي كانا على متنها بعد إعطائهم الإشارة من المدعو “أ.زكريا”، أين قاموا بسرقة الأموال والاعتداء عليهما بواسطة مقبض سيف وتهديدهما قبل أن يلوذوا بالفرار.

التحريات الأمنية توصلت استنادا لأقوال الضحايا إلى هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “أ.زكريا” العقل المدبر لعملية السرقة والاعتداء وكذا المدعو “ر.ز”، “ب.ش” و”أ.ع” الذين أنكروا واقعة الاعتداء والسرقة خلال مثولهم للمحاكمة، رغم مواجهتهم بالضحية وابنه اللذين أكدا تعرضهما للتهديد بالأسلحة والاستدراج للاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بحوزتهما، وطالبا تأسسهما طرفا مدنيا بملف الحال والتماس تعويض عن الضرر الذي لحق بهما.