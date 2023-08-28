عصابة تستعمل وصفات طبية صورية للحصول على المهلوسات بسكيكدة

تتكون من أربعة أشخاص يمتد نشاطهم إلى خارج الولاية

فكّكت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية سكيكدة،، نهار الأحد، عصابة إجرامية مختصّة في ترويج المؤثرات العقلية تتكون من أربعة أشخاص، ظلّوا يستعملون وصفات طبية صورية للحصول على المهلوسات من الصيدليات.

العملية التي تم على إثرها حجز 170 وصف طبية صورية، وكمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدّر بـ1719 قرص مهلوّس، تمت على إثر الاستغلال الجيّد للمعلومات التي وردت إلى الفرقة بشأن حيازة أحد الأشخاص، الذي ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصّة في ترويج المخدرات، لكمية معتبرة من مختلف أصناف المؤثرات العقلية، التي تحصل عليها بعد استعماله لوصفات طبية صورية، ليتم الترصد له وتوقيفه، وتحويله على مقر الفرقة للتحقيق معه، وبالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، تم تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية، التي مكّنت من تحديد هوية شركائه الثلاثة والذين تمت الإطاحة بهم تباعا، حيث تم توقيف مشتبه فيه بمدينة سكيكدة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الرابع في إحدى الولايات المجاورة، وبعد الحصول على إذن بتفتيش مساكن المشتبه فيهم، تم حجز كمية معتبرة من مختلف أصناف المؤثرات العقلية تقدّر بـ1719 قرص مهلوّس من دواء “بريغابالين” و”برمازيبام” 6 ملغ و”باركيديل” و”ترؤامازول” وغيرها، كما أسفرت عملية توقيف المشتبه فيهم عن حجز 170 وصفة طبية صورية استعملت في الحصول على تلك الأدوية من صيدليات إحدى الولايات المجاورة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدّر بـ48 مليون سنتيم.

الموقوفون الأربعة تم إنجاز ملف قضائي ضدهم عن تهمة الحيازة، التخزين والنقل والحصول قصد البيع على مؤثرات عقلية بوصفات طبية صورية والممارسة الشبيهة لمهن الصحة، الإعداد عن قصد لوصفات طبية صورية تحتوي على مؤثرات عقلية، استعمال هوية الغير في محررات عرفية، تتمثل في وصفات طبية، الذي من شأنه أن يؤدي إلى قيد حكم قضائي في صحيفة السوابق العدلية، بيع المؤثرات العقلية بوصفات طبية صورية، تم بموجبه تقديمهم أمام العدالة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.