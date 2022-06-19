عصابة تطعن مجوهراتيا وتصيب جاره بطلقات نارية بسطيف

الفاعلان لم يتمكنا من السرقة

أقدمت، مساء السبت، عصابة مسلحة على اقتحام محل لبيع المجوهرات ببلدية بيضاء برج بولاية سطيف، وتسببت في إصابة صاحب المحل وجاره بجروح خطيرة نقلا بعدها إلى استعجالات المستشفى.

العملية تمت في وضح النهار، في توقيت القيلولة، حيث قلت الحركة تزامنا مع يوم العطلة الأسبوعية وحرارة الجو، أين قام شخصان باقتحام محل لبيع المجوهرات بوسط مدينة بيضاء برج الواقعة جنوب شرق ولاية سطيف وهو محل معروف في المنطقة، حيث قام أحدهما بتوجيه طعنة خنجر لصاحب المحل، الذي أطلق صرخات، سمعها جاره، فتوجه إليه مهرولا لأجل نجدته، ظنا منه أنه تعرض لصعقة كهربائية أو ألم في جسده، ولما دخل المحل لم يتردد أحد اللصين، في إخراج مسدس وإطلاق النار على الجار، الذي أصيب بطلقتين في رجليه ليسقط أرضا وهو يصرخ، ويطلب النجدة من الجيران، وهي الصرخات التي أربكت اللصين، اللذين فضلا الهروب دون أن يتمكنا من الاستيلاء على المجوهرات، حيث ركبا على متن سيارة سياحية واختفيا عن الأنظار.

ولحد الساعة، مازالا محل بحث من طرف رجال الدرك الوطني، الذين فتحوا تحقيقا في هذه الحادثة التي حيرت سكان بلدية بيضاء البرج لأنها الأولى من نوعها على طريقة الأفلام الهوليودية، وبينما يصرّ بعض أهل المنطقة على أن اللصوص ليسوا غرباء عن المكان، يبذل أهل المنطقة جهودا لمساعدة رجال الدرك من خلال تقديم أي معلومة يمكنها التعرف على الجناة.

وأما بالنسبة لصاحب محل المجوهرات وجاره، فما زالا يقبعان في المستشفى أين يخضعان للعناية الطبية المركزة وسط تعاطف كبير من سكان البلدية، الذين يكنون للرجلين الضحيتين كل الحب والاحترام.