عصابة تقتحم إقامة للأستاذات بتلمسان

حادثة برج باجي مختار كادت تتكرر

ندّد المكتب الولائي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، الثلاثاء، بالاعتداء الذي مس إقامة أستاذات ثانوية العريشة دائرة سبدو أقصى جنوب ولاية تلمسان مطلع الأسبوع.

وتعرضت إقامة الاستاذات لثانوية العريشة إلى اقتحام من طرف عصابة مجهولة الهوية، استغلت غيابهن عن الإقامة، كونهن يقطن في مدينة تلمسان التي تبعد 90 كلم عن بلدية العريشة، وهاجم اللصوص الإقامة، حيث قاموا بسرقة بعض الأغراض كقارورة الغاز، كما خربوا كافة محتويات غرف المعلمات.

الحادثة خلفت موجة سخط واستياء بين أفراد الأسرة التربوية بجنوب الولاية، ودعت نقابة أساتذة التعليم الابتدائي مديرية التربية لولاية تلمسان للتدخل ومساعدة الأستاذات على تجاوز هذه الحادثة، كما دعت النقابة إلى حماية رجال التربية والتعليم، على ضوء تزايد حالات الاعتداءات التي تمسهم من حين لآخر سواء خارج المؤسسات التربوية أو داخلها.

ويطالب العديد من منتسبي قطاع التربية في ولاية تلمسان بإجراءات تحميهم من مخاطر الاعتداءات، وقد عرفت على سبيل المثال إحدى ثانويات مدينة تلمسان خلال هذا الفصل، حادثة اقتحام منحرفين لساحتها مطاردين تلميذا، وأدى ذلك إلى حالة غضب بين الأساتذة والتلاميذ.

كما سبق أن عاشت الأسرة التربوية حالات مماثلة في عدة ولايات، ولعل حادثة الاعتداء على معلمات برج باجي مختار أكثرها دراماتيكية، الحادثة التي وقعت شهر ماي 2021، عرفت الاعتداء على 9 معلمات بالضرب والحجز الذي يمكن أن يرقى لدرجة التعذيب.

وأياما بعد تلك الحادثة، تعرض مسكن تقطنه أستاذات ببسكرة، لعملية سطو فجرا، حيث تمكن مجهول من اقتحام المنزل الكائن بحي العالية الشمالية في عاصمة الولاية، وهدد أستاذتين بالسلاح الأبيض، وتمكن من سرقة كل ما أمكن سرقته من أغراض وتجهيزات وأموال، تحت طائلة التهديد بالقتل قبل أن يلوذ بالفرار، تاركا الأستاذتين في حالة من الرعب الشديد.

وغالبا ما تستهدف العصابات المعلمات في المناطق النائية والمعزولة، وبالعودة إلى موضوع الاعتداء على إقامة المعلمات في العريشة علمت “الشروق” أن مصالح فرقة الدرك الوطني فتحت تحقيقا في القضية، واستهلت ذلك بالاستماع إلى أقوال الضحايا، ومن المفارقات أن المعلمات المستهدفات كن يحضرن لترسيمهن في صباح اليوم الموالي، وهو ما تم لحسن الحظ رغم حادثة الاعتداء.