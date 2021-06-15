عصابة تقتحم مسكن مواطن وتحاول قتله بسوق أهراس

توقيف أحد المشتبه فيهم

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة سوق أهراس، الثلاثاء، بإيداع شاب في العقد الثاني من العمر رهن الحبس المؤقت، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية اقتحام مسكن أحد المواطنين رفقة مجموعة من شركائه والاعتداء عليه بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء، محاولين قتله.

المتهم تم توقيفه من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية سوق أهراس، على إثر تلقيهم لشكوى من الضحية وهو شاب ثلاثيني، أكد فيها تعرضه لمحاولة قتل من طرف مجموعة من الأشخاص، وذلك خلال تواجده داخل مسكنه العائلي، حيث قاموا باقتحام المسكن مدججين بمختلف أنواع الأسلحة من سيف وسكين وعبوة مسيّلة للدموع، واعتدوا عليه بالضرب، محاولين قتله، وتسببوا له في إصابات متفاوتة، ولم تتضح خلفيات وأسباب الحادثة في انتظار نتائج التحقيق.

وقدم الضحية لعناصر الشرطة أوصاف أحد المشتبه فيهم. وباستغلال تلك المعلومات والأوصاف باشر عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث تحرياتهم التي أفضت إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيه فجرى توقيفه، وتحويله على مقر المصلحة للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، تم بموجبه تقديمه، الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، والذي أحاله على قاضي التحقيق، ملتمسا إيداعه الحبس، وبعد سماعه من طرف قاضي التحقيق أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي.