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الجزائر
استولت على أغراض لبيعها كنفايات حديدية

عصابة تقتحم مقر شركة الأوسمة والميداليات!

مريم. ز
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عصابة تقتحم مقر شركة الأوسمة والميداليات!
أرشيف

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء السبت، ستة أشخاص بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وتهم السرقة بتوفر ظروف التعدد واستحضار مركبة ذات محرك لتسهيل الهروب، على خلفية تورطهم في اقتحام مقر شركة مهجور والاستيلاء على قطع غيار وقطع من الآلات الصناعية باهظة الثمن، وشحنها على متن مركبة لبيعها بسوق النفايات الحديدية.

تفاصيل الملف حسب الجلسة انطلق من معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص اقتحام أشخاص مشبوهين لمقر شركة خاصة بإنتاج الأوسمة والميداليات والأزرار المعدنية بمنطقة الرويسو وسط العاصمة، بعد قيامهم بكسر الباب الرئيسي والولوج إلى المستودع للاستيلاء على قطع غيار الآلات الصناعية داخلها، واستغلالا للمعلومات التي وردتها توجهت مصالح الأمن إلى المكان أين تم توقيف عدة أشخاص مشتبه فيهم ضبطوا في حالة تلبس أثناء إخراج المسروقات لشحنها بمركبة نفعية منتصف النهار.

وبإحالتهم للتحقيق الأمني اعترفوا بتخطيطهم المسبق لاقتحام الشركة المتواجدة على مستوى حيهم، بعد علمهم أن مالكها قد توفي وتم توقيف نشاطها الإنتاجي بسبب نزاع قضائي بين الورثة لتصبح مكانا مهجورا لفترة طويلة من سير الإجراءات القضائية، وتبين أن الشركة كانت مختصة في إنتاج الأزرار والأوسمة والرتب، وتحتوي على آلات وعتاد صناعي ثمين.

وبعد استجوابهم من طرف المحكمة السبت، التمس النائب العام معاقبتهم بعشر سنوات سجنا نافذا ومليونا غرامة مالية.

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