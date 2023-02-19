عصابة تقتحم منزلا وتستولي على أموال ومجوهرات!

التحريات أثبتت ضلوع أفرادها في سرقات أخرى

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أفراد عصابة إجرامية تضم 3 أشخاص أحدهم يتواجد في حالة فرار، لإقدامهم على اقتحام مساكن مواطنين عن طريق الكسر والسطو على مجوهرات ومبالغ مالية معتبرة.

المتهمون مثلوا أمام المحكمة، الأحد، بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة باستعمال ظرف التعدد والتسلق والكسر، وجاء ذلك عقب تلقي مصالح الأمن لشكاوى من قبل مواطنين من بينهم الضحية الذي تأسس في ملف الحال، والقاطن ببلدية براقي أين تم الاستيلاء على مبلغ مالي معتبر وحلي ذهبية بقيمة 80 مليون سنتيم من منزل الشاكي.

وحسب الملف، فقد تمكنت عناصر الضبطية القضائية من الإطاحة بأفراد العصابة انطلاقا من شكوى أودعها الضحية المدعو “م.د” أمام الأمن الحضري الرابع ببراقي، بخصوص تعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين، والتي طالت مبلغا ماليا قدره 30 مليون سنتيم و300 أورو، إلى جانب قطع مجوهرات عبارة عن أقراط من المعدن الأصفر، سلستين ذهبيتين ، وكذا أسوار ذهبية، إضافة إلى تخريب إحدى النوافذ والباب الرئيسي للشقة، وبعثرة الأغراض والأثاث المنزلي قبل فرارهم .

وأثبتت التحريات الأولية في الملف أن المشتبه فيهم سبق ضلوعهم بعمليات سرقة مشابهة عن طريق اقتحام مساكن مواطنين وسرقة ممتلكاتهم، وعلى إثره تم فتح تحقيق حول الشكوى، وتم التوصل إلى هوية المشتبه فيه الأول وتعلق الأمر بالمدعو المتهم الموقوف “ف.و” وشريكيه أحدهما كان من أقرباء الضحية، واعترف الجاني أنه قبل عرض صديقه في تنفيذ عملية اقتحام المنزل وسرقة الأموال، نظرا لظروفه الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها منذ سنوات ولم يجد سبيلا لحل مشاكله سوى بالمشاركة في الجريمة.

وأضاف المتهم أنه راقب تحركات الضحية رفقة شريكيه وتحينوا فرصة خروجه من المنزل ثم توجهوا نحو الباب الخارجي، حاولوا كسره و بعد فشلهم في ذلك، حاولوا مرة أخرى الدخول عبر النافذة، أين عثروا بعد اقتحام المسكن على مبلغ مالي وحلي فقاموا بجمعها وفروا إلى الخارج قبل اكتشاف أمرهم، واعترف المتهم الرئيسي أنه استغل الأموال المسروقة من أجل تسديد ديونه بعد اقتسام المبلغ الذي عثر عليه فيما بينهم بالتساوي. وتمكنت عناصر الأمن من توقيفه لاحقا بعد ثبوت تورطه في سلسلة جرائم سرقة بضواحي العاصمة، واستكمالا لإجراءات التحقيق تم توقيف باقي المتهمين ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ل.س” و”ز.ت” وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.