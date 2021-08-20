-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
أمن تبسة يحقق  

عصابة تقتل شابا وترمي جثته في مقبرة

ب. دريد
  • 445
  • 0
عصابة تقتل شابا وترمي جثته في مقبرة

اهتزت الخميس، مدينة لعوينات، بولاية تبسة، على وقع انتشار خبر العثور على جثة شاب مرمية في مقبرة البلدية، حيث تنقل عناصر الشرطة رفقة رجال الحماية المدنية إلى عين المكان، وقاموا بتحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، ليتم التعرف عليها بسرعة، إذ تبين بأنها تخص الشاب “ع. س” البالغ من العمر 35 سنة تقريبا، وهو متزوج وأب لطفل.

وقد لوحظ على جسد الضحية ضربات متعددة غير محددة طبيعتها، وبعد فتح تحقيق بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات، واستنادا إلى تصريحات وشهادات من أهل ومعارف الضحية، عثرت مصالح الأمن بأحد المناطق الريفية قرب خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي تبسة وعنابة، على أعداد كبيرة من النحاس المقطوعة المعدة للتهريب إلى تونس، وأدوات القطع للأسلاك، كما عثر المحققون على بقع دم قد تكون للضحية، وهو الأمر الذي سيؤكده أو ينفيه التشريح الطبي، أو إن كان الضحية تعرض لصدمة كهربائية.

وخوفا من تحمل المسؤولية، قام أصحاب الشاحنة الجناة ومن كان معهم، التفكير في التخلص من جثة الضحية، والتي كان من المفترض نقله إلى المستشفى وإبلاغ أهله أو مصالح الأمن، إلا أنهم وعوض ذلك وعلى الرغم من وجود فرضية أنه مازال على قيد الحياة، وأنه في حالة إغماء، وبإمكان الأطباء إنقاذه، تم رميه ببرودة دم، بمحيط المقبرة، ثم لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، إلا أن حنكة رجال الأمن وبالتنسيق المباشر مع النيابة، تم  توقيف المشتبه فيهم، والذين وصل عددهم إلى غاية نهار أمس 4 متهمين، والذين سيواجهون عدة تهم أبرزها تكوين جمعية أشرار، عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، وانتهاك حرمة الأموات من خلال رمي جثة شخص في قلب مقبرة والسرقة وإتلاف وتخريب الملك العام، والتهريب لمواد حساسة يمنع بيعها أو المتاجرة بها، وكسر الحجر الجزئي المطبق على إقليم ولاية تبسة.

مقالات ذات صلة
وزارة الخارجية: تصاعد الهجمات الإرهابية في عدد من دول الساحل يشكل مصدر قلق بالغ للجزائر

وزارة الخارجية: تصاعد الهجمات الإرهابية في عدد من دول الساحل يشكل مصدر قلق بالغ للجزائر

5 ساعات دراسة يوميا

5 ساعات دراسة يوميا

خلل تقني لنظام بريد الجزائر يعطل سحب الرواتب والمعاشات

خلل تقني لنظام بريد الجزائر يعطل سحب الرواتب والمعاشات

ثمن نهائي مُلتهب لِأشبال بلماضي

ثمن نهائي مُلتهب لِأشبال بلماضي

لا تعديل للقوانين الأساسية للشركات المستفيدة من الامتياز إلا برخصة

لا تعديل للقوانين الأساسية للشركات المستفيدة من الامتياز إلا برخصة

البرلمان يدعو الجزائريين لتفويت الفرصة على أعداء الوطن

البرلمان يدعو الجزائريين لتفويت الفرصة على أعداء الوطن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد