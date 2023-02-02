عصابة تنتحل صفة هيئة حكومية تستولي على 1.2 مليار وسيارة من يوتيوبرز بباتنة

أوقفوه وهم يحملون أجهزة اتصال ويضعون شارات حمراء في السواعد

أطاحت، مصالح الدرك الوطني، عبر الفرقة الأقليمية باتنة جنوب، بجمعية أشرار متكونة من خمسة أشخاص، على خلفية انتحال صفة الغير لارتكاب جناية مغلظة، بدأت بترصد يوتيبرز مشهور “م.د” في مدينة باتنة مختص في تقديم محتوى لغة إنجليزية، قرب مصحة الإحسانيات قرب حي كشيدة، وإيهامه بأنه محل تحقيق وبحث، بعد استعمال بعض المعنيين لأجهزة اتصال الراديو “طالكي ولكي” وتعليقهم شارات حمراء في السواعد لإيهامه بأنه عناصر قوة نظامية.

وتم اقتياد الضحية لمنزله الكائن وسط المدينة، بغرض التفتيش، ليستولي الجناة تحت غطاء تنفيذ مهمة رسمية، على مبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية ومصوغات ذهبية، بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار سنتيم ” مليار ومئتي مليون سنتيم”، بالإضافة إلى سيارة ألمانية فاخرة الطراز من نوع مرسيدس.

وكان الشاب الذي تفطن بأن الأمر متعلق بسرقة سارع إلى إخطار مصالح الدرك الوطني، لتقوم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باتنة جنوب، بوضع مخطط أمني محكم عبر التحري القانوني، ما مكنها من حل اللغز، بتحديد هوية الفاعلين وهم خمسة أشخاص متهمين بـ ” جناية تكوين جمعية أشرار السرقة بالتعدد وانتحال صفة الغير وعدم التبليغ عن جناية”.

وتم توقيف ثلاثة منهم فيما لايزال اثنان آخران في حالة فرار، والبحث جار عنهم. وبحسب بيان لمصالح الدرك الوطني وزع الخميس، فإن الموقوفين قدموا في ذات اليوم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، فيما أعيدت المسروقات المسترجعة للضحية.