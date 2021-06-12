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الجزائر
هي الأولى التي تنشط بولاية داخلية

عصابة تنظم رحلات الهجرة السرية انطلاقا من سطيف!

سمير مخربش
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عصابة تنظم رحلات الهجرة السرية انطلاقا من سطيف!
أرشيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من تفكيك شبكة مختصة في ترتيب رحلات الهجرة السرية للحراقة باتجاه أوروبا، مع حجز العتاد البحري الذي يستعمل في هذا النشاط.

العملية تعد الأولى من نوعها بولاية داخلية تنشط بها عصابة اختصت في التخطيط لرحلات الحراقة، حيث تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية لأمن ولاية سطيف من جمع معلومات حول تحركات مشبوهة لثلاثة أشخاص تم توقيف أحدهم بحي الشيمينو بوسط مدينة سطيف كان متلبسا بالتحضير لرحلة باتجاه أوروبا، وضبط بحوزته زورق من الحجم المتوسط مجهز بمحرك قوي يسمح بقطع مسافات بعيدة. وتبين أن الزورق مجهز بكل أدوات الملاحة بما فيها وسائل الإنقاذ والأضواء النارية.

واتضح من خلال التحريات الأولية ان المعني له شريكين اثنين ينحدران من ولاية شرقية مهمتهما الاتصال بالأشخاص الراغبين في الهجرة السرية، واللذين تم توقيفهما وإخضاعهما للتحقيق رفقة قائد العصابة، حيث أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا للمتهمين الثلاثة ووجهت لهم تهمة تهريب مهاجرين مع تعريض حياتهم للخطر، ليتم إحالة الملف على الجهات القضائية. يذكر ان العملية تعد من القضايا النادرة بحكم ان سطيف ولاية داخلية تبعد عن الساحل بحوالي 100 كلم ورغم ذلك ظهرت بها عصابة مختصة في الهجرة السرية.

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