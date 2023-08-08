عصابة تهريب المهاجرين انطلاقا من المغرب في قبضة الدرك الوطني

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المغرب.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلًا عن بيان مصالح الدرك الوطني وهران، أنه تمّ تفكيك هذه العصابة التي تدبر رحلات الإبحار السري.

وأوضح ذات المصدر أنّ “العملية جاءت بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة والاستغلال الأمثل للمعلومات الأمنية”.

وجاء في البيان أيضا: “أسفرت التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكة عن وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المغرب وإدخالهم إلى الجزائر، إلى حين الإعداد والتدبير والتحضير لتهريبهم عبر البحر”.

وأسفرت العملية على توقيف 9 أشخاص، 5 مواطنين جزائريين و4 من جنسية مغربية”، حسب المصدر نفسه.

كما تمّ “حجز قارب مزود بمحرك قوة 150 حصان بخاري، محركين، شاحنة ودراجة نارية، 10 صفائح بنزين معبأة سعة 30 لتر”.

بالإضافة إلى “حجز مبلغ مالي قدره 1950 أورو و20 ليرة تركية، 2500 دج وجوازات سفر وأسلحة بيضاء”.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.