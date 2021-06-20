عصابة “ماريا” توقع عشرات الضحايا في شباكها!

استدرجتهم عبر صفحات الفايسبوك لصفقات وهمية لبيع الكمامات

استمعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لعدد من ضحايا شبكة إجرامية تحترف النصب والاحتيال، امتد نشاطها عبر ولايات بشرق وغرب الوطن، تتزعمها فتاتان إحداهن تدعى “ماريا” طالبة جامعية قسم اقتصاد ومالية انتحلت صفة صيدلية، وتمكنت رفقة شركائها من الإيقاع بعشرات الأشخاص من بينهم تجار جملة لبيع الأغراض الطبية، عن طريق مناورات احتيالية.

التحريات الأمنية بالملف انطلقت من بلاغ تلقته فرقة مكافحة الجريمة لأمن العاصمة، أواخر شهر ديسمبر الفارط بخصوص شبكة إجرامية منظمة تضم فتاتان وشابا، احترفت النصب والاحتيال على عشرات الأشخاص في عمليات وهمية لبيع وشراء الكمامات الطبية عبر الفايسبوك، وسرقتها دون دفع الثمن أثناء تسيلمها والفرار على متن سيارة رمادية اللون، وتمكنت مصالح الأمن من نصب كمين لأفراد عصابة “ماريا” بعد شكوى تقدم بها صاحب شركة أدوية تعرض لسرقة كمية تقدر بـ11 ألف كمامة، قام بتسليمها للمتهمين حسب الطلب المقدم من طرفهم، ومباغتته ثم الفرار دون أن يتحصل على قيمة السلع، الأخير حاول الاتصال بهم لاحقا دون جدوى قبل أن يقوم بمنح أرقام هواتفهم لمصالح الشرطة ثم استدراجهم بصفته زبونا آخر.

وأسفر توقيف المتهمين عن حجز مبالغ مالية وكمية من الكمامات الطبية داخل المركبة التي استعملت في عمليات النصب على الضحايا.

وأثناء المحاكمة رافع النائب العام حول خطورة الوقائع واستعرض أدلة قاطعة على تورط المتهمين رغم محاولتهم مراوغة المحكمة وإنكار ما نسب لهم، والتمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.