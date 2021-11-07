عصابة مختصة في سرقة مجوهرات أثرياء العاصمة

يتسللون ليلا إلى البيوت في غياب أهلها

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق ثلاثة أشخاص تراوحت أعمارهم بين 25 و30 سنة متابعين بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، وتهمة السرقة بتوفر ظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة ذات محرك، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات سرقة طالت عدة منازل على مستوى أحياء راقية بالعاصمة.

وقائع الملف حسب ما ناقشته المحكمة صباح الأحد تعود لشكوى تقدم بها أفراد عائلة تقطن بمنطقة دالي ابراهيم تفيد بتعرض منزلهم للاقتحام ليلا وسرقته، ودعم الضحايا محضر الشكوى بقرص مضغوط يثبت الجريمة، وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الشرطة تحريات موسعة انتهت بحديد هويات المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بالمدعوين “ص.ش”، “م.م” وكذا “ل.م” أحدهم مغترب بفرنسا، وتمكنت الشرطة بعد توقيف المتهمين من حجز جزء من المسروقات بمنزل المتهم “م.محمد”، كما كشفت التحريات الأمنية لاحقا أن المتهمين عملوا باحتراف شديد خلال الفترة الماضية في السطو على مساكن المواطنين.

بالمقابل، وخلال مثول المتهمين بالجلسة أمس، اعترف المدعو “م.محمد” بتفاصيل عملية السرقة وتخطيطه المسبق لها، وكذا استعانته بالمدعو” ص.ش”، الأخير كان يستعد للسفر إلى فرنسا قبل أيام من ذلك، وقد طلب مساعدته في كسر الأقفال، كونه مختص وسبق له أن قام بعمليات مشابهة، كما اعترف ذات المتهم أنه استعان بشخص آخر من أجل البحث عن صائغ بضواحي منطقة باب الوادي لبيع المسروقات وتقاسم ثمنها بينهم، وواصل المتهم اعترافاته قائلا بأنه تعرف على شريكه المدعو “ل.م” في سجن البرواڨية.