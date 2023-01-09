عصابة وطنية تتصيد ضحاياها على “فايسبوك”

أمن تيزي وزو يوقف مشتبها فيهم ضمنهم سبعيني

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين المتصيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسلبهم مبالغ مالية ضخمة بعد ايهامهم بكونهم شخصيات مرموقة تتوسط لهم للحصول على خدمات معينة، حيث يستعمل هؤلاء بطاقات مهنية ووثائق إدارية مزورة.

تفاصيل القضية حسب ما ورد في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، في شكوى تقدم بها أحد ضحايا الشبكة بخصوص تعرضه لعملية نصب واحتيال، من طرف ثلاثة اشخاص، لتباشر ذات المصالح عمليات بحث وتحقيقات معمقة، مكنتها من التوصل لتحديد هوية الجناة المنحدرين من ولايات الجزائر العاصمة وسيدي بلعباس وتتراوح أعمارهم ما بين 32 و71 سنة، والذين تم توقيفهم وتحويلهم على العدالة.

واضاف البيان ان العملية أسفرت على استرجاع وحجز وثائق ادارية وبطاقات مهنية مزورة عثر عليها بحوزتهم، كانوا يستعملونها لاستمالة الضحايا بعد ايهامهم بواسطة هذه البطاقات التي تحمل هوية وصفة مسؤولين مرموقين، للاستيلاء على أموالهم مقابل خدمات يقدمونها من ذات المنبر وكان هؤلاء يتصيدون ضحاياهم الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن جهته أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضع المتهمين رهن الحبس الاحتياطي، عن قضايا النصب والاحتيال واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.