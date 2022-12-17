عصابة وطنية تزور الوصفات للمضاربة بالأنسولين

أفرادها اخترقوا مسار الأدوية المجانية

قامت عصابة محترفة بولاية سطيف، وما جاورها، بتزوير وصفات طبية والاستيلاء على بطاقات الشفاء، لاقتناء أدوية ومعدات خاصة بمرضى داء السكري بطرق ملتوية وبيعها بأثمان باهظة، في عملية واسعة ألحقت ضررا بالمرضى وصندوق الضمان الاجتماعي.

العصابة تنشط بولاية سطيف وبعدة ولايات بالشرق الجزائري، وتضم عناصر محترفة لها دراية بقطاع الأدوية والصيدلة والضمان الاجتماعي. وقد نجح هؤلاء الأفراد في اختراق مسار الأدوية الموجهة مجانا لمرضى داء السكري، ليتمكنوا من سحب كمية هامة من دواء الأنسولين وأقلام وشرائط الكشف على نسبة السكر في الدم، والتي حولوا وجهتها من التسليم المجاني إلى البيع عن طريق المضاربة غير المشروعة.

الحديث يجري عن عصابة خطيرة ومحترفة لديها اطلاع بالميدان، تستهل نشاطها بتزوير وصفات طبية بكميات هائلة، مع استغلال بطاقات الشفاء بطرق ملتوية، حيث تم الاستيلاء عليها واستعمالها دون علم أصحابها. ويستهدف أفراد العصابة كبار السن من العجائز والشيوخ والذين يتم إيهامهم بتقديم خدمات وتسهيل طرق حصولهم على الأنسولين ولواحقه، وبمجرد أن يستولوا على بطاقات الشفاء يقومون باستعمالها من دون علم أصحابها. وقد انكشفت العملية بعد ما رفع مواطن من سطيف شكوى تبين من خلالها أن هناك من استعمل بطاقته لاقتناء أدوية خاصة بمرضى السكري، وسجلت العملية باسمه من دون علمه ومن دون تمكينه من الحصول على هذه الأدوية التي حولت إلى جهة مجهولة.

وبعد فتح تحريات من طرف شرطة سطيف، تبين أن الأمر يتعلق بشبكة خطيرة تنشط على مستوى عدة ولايات بالشرق الجزائري، وتستهدف خاصة الأدوية التي توفرها الدولة مجانا لمرضى السكري. ونجحت الفرقة الجنائية بعد تحقيقاتها المعمقة من توقيف 7 أفراد من بينهم فتاة، ينحدرون من ولاية سطيف ومن ولايات مجاورة.

وتوجت العملية بحجز 2325 وحدة من حقن دواء الأنسولين لمختلف العلامات و4000 وحدة من كواشف نسبة السكر في الدم. كل هذه المحجوزات كانت مخزنة في ظروف غير ملائمة، لا تتوفر فيها شروط الحفظ والنظافة، ولذلك قامت مصالح الأمن بسطيف بإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأما بالنسبة للمتهمين فقد طبقت عليهم الإجراءات القانونية وأحيلوا جميعا على الجهات القضائية بتهمة جنحة تكوين جمعية أشرار وجنحة التزوير في محررات عرفية، وجنحة استعمال محررات عرفية مزورة، وجنحة الحصول على إعفاءات في المجال الاجتماعي ومساعدات من هيئة عمومية عن طريق وثائق مزورة، وجنحة الممارسة غير المشروعة لمهن الصحة، لتتمكن بذلك شرطة سطيف من كشف أمر إحدى الشبكات الخطيرة، التي استولت على أدوية حساسة بغير وجه حق، مع استغلال مرضى داء السكري، وإلحاق ضرر مادي بصندوق الضمان الاجتماعي.