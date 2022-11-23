عصاد وجابو وسليماني سجلوا هدفين في النهائيات

العرب شاركوا في 13 نسخة في بطولة كأس العالم

شارك اللاعبون العرب مع منتخباتهم الوطنية في 13 نسخة في بطولة كأس العالم، استطاعوا خلالها أن يهزّوا الشباك 61 مرة، ويعتلي السعودي سامي الجابر صدارة ترتيب الهدّافين، ثم يليه 10 لاعبين في المركز الثاني بالتساوي، فما أسماء أكثر 11 لاعبا عربيا تسجيلا للأهداف في المونديال؟

يُعتبر مهاجم منتخب السعودية اللاعب العربي الأكثر إحرازا للأهداف في بطولة كأس العالم، برصيد 3 أهداف. كان هدفه الأول في شباك منتخب المغرب من علامة الجزاء في نسخة 1994، وبذات الطريقة هزّ شباك منتخب جنوب أفريقيا في نسخة 1998، فيما كانت آخر أهدافه أمام منتخب تونس في نسحة 2006.

ويتساوي 10 لاعبين عرب بذات الرصيد من الأهداف في كأس العالم، إذ يمتلك كلّ واحد منهم هدفين.

يُعد اللاعب المصري عبد الرحمن فوزي أول من أحرز ثنائية في البطولة، ذلك في نسخة 1934، وتبعه الجزائري صالح عصاد نسخة 1982، الذي أمضى هدفين في اللقاء الثالث أمام الشيلي،يليه المغربي عبد الرزاق خيري نسخة 1986، ثمّ السعودي فؤاد أنور نسخة 1994، ثمّ المغربي عبد الجليل حدا ومواطنه صلاح الدين بصير نسخة 1998. في نسخة 2014، كما سجّل الجزائريان إسلام سليماني وعبد المؤمن جابو هدفين، الأول أمام روسيا وكوريا،و الثاني أمام ألمانيا وكوريا.

بينما شهدت نسخة 2018 تسجيل المصري محمد صلاح والتونسي وهبي خزري لذات العدد.افتتح المصري عبد الرحمن فوزي أهداف المنتخبات العربية في البطولة، ذلك في شباك منتخب المجر، خلال نسخة 1934 وأحرز التونسي وهبي خزري هدف المنتخبات العربية الأخير في الحدث الكروي الأكبر، ذلك في شباك منتخب بنما، خلال نسخة 2018.