عصام الحضري: لهذه الأسباب لم تتأهل الجزائر ومصر لكأس العالم

علق عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على عدم تأهل الفراعنة والجزائر إلى كأس العالم، فيفا قطر 2022.

وقال الحضري في تصريحات صحفية:”أسباب كثيرة وراء عدم تأهل منتخبي مصر والجزائر إلى كأس العالم، كلنا رأينا ما حدث معنا أمام السنغال، ومع حدث مع محاربي الصحراء ضد الكاميرون، نحن في قارة إفريقيا، (وفي إفريقيا مش هتقدر تغمض عنيك)”. وواصل: “لم نصل إلى كأس العالم بسبب ما حدث في مباراة مصر والسنغال، الشعب المصري حزين، ولكن سعداء بتنظيم كأس العالم ومنتخب السعودية الذي يتوهج في المونديال”.

وأضاف: “كأس العالم يفتقد منتخبي مصر والجزائر (صلاح ورياض محرز)، المونديال يفتقد نجوم كبار أيضًا بسبب الإصابات مثل ساديو ماني وكريم بنزيما”. واختتم: “أتوقع أن يصل البرازيل إلى نهائي كأس العالم، لكن لا أستطيع أن أحدد الطرف الآخر للمباراة”. وفشلت مصر تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني السابق، في العبور إلى كأس العالم من بوابة السنغال، وعلى الجانب الأخر نجح الكاميرون في التأهل للمونديال على حساب الجزائر.