عصا “الكاف” تقول إن لقجع ورّط المغرب بِالانسحاب وإرسال منتخب فئة الآمال

بعد تأكّدِ انسحاب منتخب المغرب للاعبين المحلّيين من بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، نسخة الجزائر 2023. فإن عقوبات الاتحاد القارّي لِكرة القدم واضحة بِخصوص هذا الأمر.

وكان يُفترض أن يستهلّ المنتخب المحلّي المغربي منافسة “الشان” مساء الأحد، بِمواجهة نظيره السوداني عن الفوج الثالث، بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

وتنصّ لوائح “الكاف” بِخصوص الانسحاب من خوض منافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، على ما يلي:

1- إذا بقي أقلّ من 20 يوما عن انطلاق منافسة “الشان”، فإن المنتخب المُنسحب يُعاقَب بِتسديد غرامة مالية قيمتها 150 ألف دولار (أكثر من مليارَي سنتيم)، وإقصائه من حضور النّسختَين المُواليتَين. وفي طبعة 2023، انطلقت المسابقة ومرّت ثلاثة أيّام، ولم يحضر منتخب فوزي لقجع.

2- أرسل اتحاد الكرة المغربي مُؤخّرا إلى “الكاف” قائمة لاعبي “شان” الجزائر 2023، وقد اعتمد على منتخب فئة أقلّ من 23 سنة (صنف الآمال بِلغة الإعلام الرياضي الجزائري، أو الأولمبي بِلغة المشارقة)، كما يُبرزه الجدول المُدرج أدناه. واللّوائح تقول إن أي منتخب يحضر إلى “الشان” بِفريق آخر، يُجْبِرُ “الكاف” على معاقبته.

3- إدراج المنتخب المُنسحب من “الشان” في ذيل ترتيب الفوج الذي كان ينتمي إليه في دور المجموعات، وتدوين خسارته كلّ مقابلاته بِنتيجة واحدة مُرادفة لِثلاثية نظيفة.

4- أكّد الأمين العام لـ “الكاف” فيرون موسينغو أومبا من الجزائر في الأيّام القليلة الماضية، بِأن هيئته ستستمرّ في تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بعد إقامة نسخة الجزائر 2023. وأضاف أن المسابقة ستعرف لاحقا بعض التعديلات، على غرار منح الضّوء الأخضر لِكل اللاعبين الأفارقة الذين ينشطون في القارّة السّمراء (وليس في بلدانهم فقط) بِخوض البطولة، وإمكانية السّماح بِالتنظيم المُشترك (بلدَين معا). لكن مسؤول “الكاف” شدّد على أنه غير مُؤهّل للخوض أكثر في أمر التعديلات، وأن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم يملك لجنة تُشرف على “الشان”، وهي التي تُضيف أيّ تعديل مُقترح أو ترفضه. وأشار إلى عقد اجتماع بِهذا الصّدد في المستقبل القريب.